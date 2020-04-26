لاعبو أستون فيلا يقررون تخفيض رواتبهم.. ووضع منشأت النادي لمحاربة كورونا

قرر لاعبو أستون فيلا تخفيض رواتبهم لمدة 4 أشهر لمواجهة تأثير انتشار فيروس كورونا على كرة القدم.

وقرر النادي الذي يضم الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" وضع منشآت النادي تحت تصرف السلطات الطبية لمواجهة انتشار الفيروس.

وأفاد النادي في بيان "يعلن نادي أستون فيلا وضع جميع منشآته تحت تصرف المؤسسات الوطنية التي تعمل على توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع خلال الأزمة الراهنة".

وأضاف البيان "قرر لاعبو ومدربو الفريق الأول بالنادي خصم نسبة 25% من رواتبهم لمدة أربعة أشهر دعمًا للنادي في هذه الفترة العصيبة".

قبل فترة التوقف كان أستون فيلا يحتل المركز الـ19 ويقترب كثيرا من الهبوط.

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