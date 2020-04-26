المصري لـ في الجول: نحتاج من شهر ونصف لشهرين لاستعادة اللياقة.. ووضعنا مختلف عن هولندا

الأحد، 26 أبريل 2020 - 15:22

كتب : أيمن عيد

علي معلول - الأهلي - المصري

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري أن فريقه يحتاج من 6 إلى 8 أسابيع لاستعادة اللياقة قبل استئناف الدوري، إذا كان هناك نية لذلك.

وقال السقا لـFilGoal.com: "شددنا على اللاعبين بالحذر من الافراط في الطعام خلال شهر رمضان".

وأردف "الفترة الماضية شهدت التزام جميع اللاعبين، والبرنامج التدريبي من خلال محادثات الفيديو مستمر".

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وأكمل "من المستحيل منح الفرق 3 أو 4 أسابيع من الاستعداد، هذه الفترة القصيرة ستزيد من معدل الإصابات في فترة فاصلة وحاسمة لكل الفرق في الدوري".

وعن احتمالية اتخاذ اتحاد الكرة لقرار مماثل للاتحاد الهولندي الذي ألغى الموسم دون تحدي بطل أو هابطين أو صاعدين قال: "هذا قرار مصيري، بالتأكيد كان هناك دراسة من الاتحاد مع الأندية هناك".

وأتم "الوضع يختلف هنا، هناك خسائر مادية على الجميع. أكرر أن عدم وجود رابطة أندية يهدر حقوقها في اتخاذ القرارات".

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