المصري يوضح حقيقة طلب الزمالك لضم وادي والعراقي

الأحد، 26 أبريل 2020 - 14:51

كتب : FilGoal

كريم العراقي - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

تحدث عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادي المصري عن حقيقة رغبة نادي الزمالك في ضم الثنائي محمود وادي وكريم العراقي.

صرح السقا عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "تقابلت مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك بالصدفة في التجمع، وقال لي إذا كنت أريد شيئا سأتحدث معك مباشرة".

وأوضح "لقد تقابلنا أنا وأمير مرتضى و6 آخرين، لم تكن جلسة عمل بل صداقة".

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وكشف "لقد أبلغني أمير مرتضى بأنه عُرض عليه محمود وادي وكريم العراقي، وأكد لي إذا طلب ضم أحدهما سيتواصل معي مباشرة، وقال أيضا (لا أتحدث مع اللاعبين أولا بل إدارات الأندية)".

وأكد مدير الكرة بالمصري "أمير مرتضى قال لي حتى الآن لا نرغب في ضم وادي والعراقي".

ولفت عبد الظاهر السقا "ننتظر أيضا موقفنا من القيد، هل سيفتح باب القيد للمصري؟ لقد نفذنا نصف العقوبة في يناير، وننتظر الحل قبل انتقالات الصيف، لذا لا يمكن أترك لاعبا لأنني لست قادرا على ضم آخر، الأمر محسوم، فلا يوجد لاعب في المصري عقده ينتهي هذا الموسم".

في سياق آخر تطرق السقا للحديث عن مصير بطولة الدوري هذا الموسم، قائلا "الأمر معقد، المشكلة ليست في استكمال الموسم الجاري بل متى يبدأ الموسم الجديد؟".

وأتم تصريحاته "لا أمانع استكمال الدوري والإقامة في معسكرات، ولكن ماذا سنفعل الموسم الجديد؟ لابد من تواصل ومناقشة خلال اجتماع لتقليل نسبة الخطأ والخسارة.. مثلما يجتمع رئيس مجلس الوزراء مع جميع الوزراء للفصل في أي قرار".

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