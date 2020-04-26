تقرير: بديلا لإبراهيموفيتش.. ميلان يعيد اهتمامه بضم يوفيتش

الأحد، 26 أبريل 2020 - 12:28

كتب : محمد سمير

لوكا يوفيتش - ريال مدريد - أوساسونا

أعاد نادي ميلان اهتمامه بضم لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان يوفيتش أحد اللاعبين الذي استفسر ميلان عن إمكانية ضمهم الصيف الماضي.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" يوجد اهتمام قوي من مسؤولي ميلان لضم يوفيتش كبديل محتمل لزلاتان إبراهيموفيتش.

أخبار متعلقة
تقرير: برشلونة يريد مبادلة آرثر بـ دي ليخت كوميك بوك في الجول - إرث آيرتون سينا الذي غير فورملا 1 بوفاته إلى الأبد مارادونا: عودة كرة القدم ستكون أشبه بمقابلة حبيبتك مانشيني: من الأفضل عدم استكمال الموسم

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد سيفكر جديا في العرض رغم ضم المهاجم الصربي مقابل 60 مليون يورو في الصيف الماضي، لكنه لم يحجز مقعده في تشكيل الفريق الملكي.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد يبحث خروج اللاعب على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء.

وكشف التقرير أن العقبة الآن هي موافقة يوفيتش على تخفيض راتبه الصافي والذي يبلغ 5 ملايين يورو في الموسم.

وسبق ليوفيتش اللعب بجوار آنتي ريبيتش لاعب ميلان الحالي في فريق إنتراخت فرانكفورت، وسجل 36 هدفا في موسمين.

وخاض يوفيتش 24 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم أغلبهم بعد نزوله من على مقاعد البدلاء، ونجح في تسجيل هدفين وصنع هدفا واحدا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

حقيقة عروض فايلر

الزناتي: عقبات في طريق استكمال الدوري

زكي يكشف عن كواليس صفقة تبادلية مع أبو تريكة

كوميك بوك في الجول - إرث آيرتون سينا الذي غير فورملا 1 بوفاته إلى الأبد

الزناتي: عامر حسين مظلوم

ريال مدريد ميلان يوفيتش
نرشح لكم
أخر الأخبار
أجانب منسيون – حوار في الجول.. فينجادا: الزمالك كان أهم من حسام حسن 26 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: يوفنتوس يعد 5 لاعبين لدخول أحدهم في صفقة بوجبا 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كوستا: كونتي ليس من مدربي القمة.. إذا درب ريال مدريد لن يستمر لموسم ساعة | أوروبا
تقرير: بديلا لإبراهيموفيتش.. ميلان يعيد اهتمامه بضم يوفيتش ساعة | أوروبا
تقرير: برشلونة يريد مبادلة آرثر بـ دي ليخت ساعة | أوروبا
الزناتي: وجهة نظري في حال إلغاء الموسم؟ ما حدث في هولندا أقرب للعدل في ظل لعب شوط واحد 2 ساعة | الدوري المصري
في الأدغال – 8 قصص عن السحر في كرة القدم الإفريقية 2 ساعة | إفريقيا
مصدر مقرب من فايلر يجيب لـ في الجول: هل وصلته عروض رسمية للرحيل عن الأهلي 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أسامواه: أشعر بالذنب كل ليلة.. أتمنى لو يعود الزمن لأصلح ما جرى أمام مصر وأوروجواي 2 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 3 صلاح محسن: محمد صلاح أخبرني برغبة ليفربول في التعاقد معي ولكن 4 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي
قد ينال إعجابك