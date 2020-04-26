تقرير: برشلونة يريد مبادلة آرثر بـ دي ليخت

يسعى برشلونة في الحصول على خدمات ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس في مقابل الاستغناء عن آرثر لاعب وسط النادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن اهتمام برشلونة بضم المدافع الهولندي رغم خسارة الصفقة الموسم الماضي لصالح يوفنتوس.

وأوضح التقرير أن اهتمام يوفنتوس بضم آرثر سيكون كلمة السر بالنسبة ليوفنتوس من أجل التفاوض مع البيانكونيري.

وأضاف التقرير عن خطة الناديين لعقد مفاوضات قريبة للتحدث حول الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن مدافع أياكس السابق ينتظر المفاوضات المحتملة بين الناديين ولم يخف رغبته باللعب للنادي الكتالوني.

ويبلغ دي ليخت من العمر 20 عاما وكان قد وقع لصالح يوفنتوس مقابل 85.5 مليون يورو.

وخاض دي ليخت هذا الموسم 27 مباراة مع يوفنتوس ونجح في تسجيل هدفين.

واستهدف يوفنتوس التعاقد مع المدافع الهولندي بسبب بلوغ جورجيو كيلليني من العمر 36 عاما واقتراب ليوناردو بونوتشي من عمر الـ 33.

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