الزناتي: وجهة نظري في حال إلغاء الموسم؟ ما حدث في هولندا أقرب للعدل في ظل لعب شوط واحد

الأحد، 26 أبريل 2020 - 11:51

كتب : FilGoal

مروان محسن - الأهلي - سموحة - الدوري المصري

يرى حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات أنه من المبكر حسم بطل الدوري والفرق الهابطة إلى الدرجة الثانية بسبب عدم لعب سوى نصف مباريات الموسم.

وقال الزناتي عن احتمالية إلغاء الموسم: "تلك الجزئية غير موجودة بأي لائحة على مستوى الاتحادات العالمية وليس فقط في مصر".

وأضاف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "وقتها بالتأكيد سيتم اجتماع لطرح وجهة نظر كل فرد وأخذ رأي الخبراء".

أخبار متعلقة
مصدر مقرب من فايلر يجيب لـ في الجول: هل وصلته عروض رسمية للرحيل عن الأهلي عمرو زكي يكشف صفقة تبادلية طرفها أبو تريكة كادت تتم لينضم لـ الأهلي كريم حافظ: قاسم باشا استفسروا مني عن مصطفى محمد.. والأهلي فاوضني سابقا

وتابع "أما وجهة نظري الشخصية فمن الصعب تحديد شيئا من موسم لم يكتمل نصفه تقريبا وهذه ليست المرة الأولى في مصر".

وأوضح الزناتي "انظر مثلا إلى الدوري الإنجليزي، يحتاج ليفربول للفوز بمباراة واحدة فقط تقريبا ولم يتم تحديد بطل الدوري إلى الآن".

وواصل حديثه "في الدوري الهولندي تم اتخاذ قرار بإلغاء الموسم وكأن الأمر لم يكن دون تحديد أبطال".

وكشف "لذلك في رأيي هذا الأقرب إلى العدل رغم وضوح تقدم فرق بفارق كبير، لكن كيف أحسم أمر من شوط واحد فقط في المباراة مازال هناك شوط ثاني بالنصف الأخر من الدوري".

وشدد "إذا كان الأهلي الأقرب لحسم لقب الدوري، فماذا سنفعل في تحديد الفرق الهابطة للدرجة الأدنى؟".

وأضاف الزناتي "هناك مقترح لاستئناف الدوري، بدأت الفكرة من محمد فضل أشبه بالدورة المجمعة لجمع الفرق في أماكن محددة من أجل إقامة المباريات بعد التواصل مع الجهات المختصة".

وأتم رئيس لجنة المسابقات تصريحاته "وقتها سأعرض وجهة نظري من موقف الموسم حال الإلغاء ونرى رأي الخبراء أيضا".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

حقيقة عروض فايلر

الزناتي: عقبات في طريق استكمال الدوري

زكي يكشف عن كواليس صفقة تبادلية مع أبو تريكة

كوميك بوك في الجول - إرث آيرتون سينا الذي غير فورملا 1 بوفاته إلى الأبد

الزناتي: عامر حسين مظلوم

الأهلي الزمالك في الدوري ألغاء الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
كوستا: كونتي ليس من مدربي القمة.. إذا درب ريال مدريد لن يستمر لموسم 31 دقيقة | أوروبا
تقرير: بديلا لإبراهيموفيتش.. ميلان يعيد اهتمامه بضم يوفيتش 42 دقيقة | أوروبا
تقرير: برشلونة يريد مبادلة آرثر بـ دي ليخت 52 دقيقة | أوروبا
الزناتي: وجهة نظري في حال إلغاء الموسم؟ ما حدث في هولندا أقرب للعدل في ظل لعب شوط واحد ساعة | الدوري المصري
في الأدغال – 8 قصص عن السحر في كرة القدم الإفريقية ساعة | إفريقيا
مصدر مقرب من فايلر يجيب لـ في الجول: هل وصلته عروض رسمية للرحيل عن الأهلي 2 ساعة | مصر
عن أزمة عدم حضور القمة.. الزناتي للزمالك: انظروا لما حدث في أوكرانيا قبل 7 سنوات 11 ساعة | مصر
زكي يحكي أسباب أزمته مع ويجان ويُصرح: ممدوح عباس أخبرني بأنني أفضل من ميسي 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أسامواه: أشعر بالذنب كل ليلة.. أتمنى لو يعود الزمن لأصلح ما جرى أمام مصر وأوروجواي 2 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 3 صلاح محسن: محمد صلاح أخبرني برغبة ليفربول في التعاقد معي ولكن 4 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي
قد ينال إعجابك