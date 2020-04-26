الزناتي: وجهة نظري في حال إلغاء الموسم؟ ما حدث في هولندا أقرب للعدل في ظل لعب شوط واحد

يرى حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات أنه من المبكر حسم بطل الدوري والفرق الهابطة إلى الدرجة الثانية بسبب عدم لعب سوى نصف مباريات الموسم.

وقال الزناتي عن احتمالية إلغاء الموسم: "تلك الجزئية غير موجودة بأي لائحة على مستوى الاتحادات العالمية وليس فقط في مصر".

وأضاف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "وقتها بالتأكيد سيتم اجتماع لطرح وجهة نظر كل فرد وأخذ رأي الخبراء".

وتابع "أما وجهة نظري الشخصية فمن الصعب تحديد شيئا من موسم لم يكتمل نصفه تقريبا وهذه ليست المرة الأولى في مصر".

وأوضح الزناتي "انظر مثلا إلى الدوري الإنجليزي، يحتاج ليفربول للفوز بمباراة واحدة فقط تقريبا ولم يتم تحديد بطل الدوري إلى الآن".

وواصل حديثه "في الدوري الهولندي تم اتخاذ قرار بإلغاء الموسم وكأن الأمر لم يكن دون تحديد أبطال".

وكشف "لذلك في رأيي هذا الأقرب إلى العدل رغم وضوح تقدم فرق بفارق كبير، لكن كيف أحسم أمر من شوط واحد فقط في المباراة مازال هناك شوط ثاني بالنصف الأخر من الدوري".

وشدد "إذا كان الأهلي الأقرب لحسم لقب الدوري، فماذا سنفعل في تحديد الفرق الهابطة للدرجة الأدنى؟".

وأضاف الزناتي "هناك مقترح لاستئناف الدوري، بدأت الفكرة من محمد فضل أشبه بالدورة المجمعة لجمع الفرق في أماكن محددة من أجل إقامة المباريات بعد التواصل مع الجهات المختصة".

وأتم رئيس لجنة المسابقات تصريحاته "وقتها سأعرض وجهة نظري من موقف الموسم حال الإلغاء ونرى رأي الخبراء أيضا".

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