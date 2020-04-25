هدف لا ينسى - السقا يروي كيف أصاب نادر السيد قبل أن يمزق شباك الجزائر

تقدم محمد بركات، فرد عبد الحفيظ تصفاوت، رقص عبد الستار صبري، فتعادل جمال بلماضي، لكن بعد قذيفة عبد الظاهر السقا لم يقدر الجزائريون على مجاراة المصريين في ملعب القاهرة.

هدف لا يُنسى - الحلقة الأولى

بعد ثلاثة تعادلات متتالية أمام السنغال والمغرب وناميبيا لم يكن أمام رجال الجنرال محمود الجوهري سوى إسقاط محاربي الصحراء لإنقاذ حلم السفر إلى كوريا الجنوبية واليابان.

وفي مباراة من الأفضل في تاريخ الفراعنة، لقنوا فيها الجزائريين درسا قاسيا، كان هدفا لا ينسى، بل ربما لا يعقل أحرزه المدافع المخضرم عبد الظاهر السقا.

تقدم لتنفيذ الركلة الحرة ليسدد الكرة بكل ما أوتي من قوة لتسكن الشباك من زاوية مستحيلة!

هدف السقا تبعته ثنائية طارق السعيد ليسحق الفراعنة ضيوفهم 5-2 في لقاء لا ينسى بتصفيات كأس العالم 2002.

يروي السقا كواليس الهدف قائلا لـFilGoal.com:"أغرب ما في الهدف أنه جاء صدفة، كابتن الجوهري رأى قدرتي على تنفيذ هذه الكرة، كان يبحث عن لاعب يجيد ذلك في المنتخب. في إحدى التدريبات كنا نسدد على المرمى، وبالصدفة سددت كرة أعجبته، فطلب مني التكرار ونجحت أكثر من مرة".

ويواصل بطل إفريقيا مع مصر في 1998 و2006 و2010 "بعد نهاية المران طلب مني الجوهري تسديد 20 كرة، كنت متعبا جدا لكن لم أقدر على إبلاغه بذلك بعدما رأيت إصراره. استمر تدريبنا على التسديد لكن بوجود حازم إمام وأحمد حسن وعبد الستار صبري، ننفذ جملة معينة ونستمر جميعنا بعد المران، الفريق بالكامل كان يعود للفندق ونحن نبقى".

واستمر مدافع مصر الأسبق البالغ عمره 46 عاما "حراس المرمى كانوا يتدربون معنا على هذه الركلة، كنت أتقنها ونادرا ما تخطئ الشباك، سرعة الكرة وعدم وضوح الرؤية كان يجعل التصدي لها صعبا جدا، في إحدى المرات أصبت يد نادر السيد".

وأردف السقا "من الطرائف أن عبد الستار كان دوره فقط أن يمر فوق الكرة، كان يشتكي من بقائه بعد المران للقيام بذلك فقط. يوم المباراة كانت التعليمات واضحة، أي ركلة حرة خارج منطقة الجزاء يسددها عبد الظاهر، لذلك حين احتسب الحكم ركلة حرة الكل كان واثقا من تسجيلي للهدف".

وأتم "بعد سنوات حاولت تكرار الأمر في كأس إفريقيا 2006، أخبرت كابتن حسن شحاتة ووافق. نفذتها أمام المغرب على ما أتذكر لكنها مرت بجوار المرمى، لم أكررها بعد ذلك".

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