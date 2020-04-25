رئيس الدوري الإسباني: يستحيل تعاقد برشلونة مع نيمار أو لاوتارو

يستبعد خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني تعاقد برشلونة مع نجم كبير في سوق الانتقالات المقبلة بسبب تؤثر النادي اقتصاديا بعد توقف مباريات كرة القدم.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان نيمار النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وقال تيباس في منتدى يوم الجمعة:"ليس صحيحا أن برشلونة حاليا يتفاوض للتعاقد مع هذين اللاعبين (نيمار ولاوتارو ماريتينيو)".

وواصل "يركزون أكثر متى سيعود الموسم. ستكون هناك صفقات تبادلية في المستقبل القريب، لكن التعاقدات ليست أولوية قصوى عند رؤساء الأندية الأوروبية. يريدون تقليل الأضرار الناجمة عن توقف النشاط، لكن كل شيء معلق. لا نيمار ولا لاوتارو، هذه الأسماء ليست ضمن أولويات برشلونة الآن".

واستمر "النادي حاليا لا يستطيع إبرام هذه التعاقدات، في الوقت الراهن مستحيل".

وقالت تقارير إن برشلونة يريد انتداب نيمار نجم باريس سان جيرمان ولاوتارو مهاجم إنتر ميلان لكن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن توقف المباريات في إسبانيا قد تحول دون توفير المال اللازم لإبرام الصفقتين.

وكتبت أن النادي الكاتالوني لن يحاول ضم نيمار البرازيلي في الصيف المقبل بسبب عدم القدرة على تمويل الصفقة.

أما لاوتارو الأرجنتيني، فقالت تقارير إن إنتر يشترط الحصول على أنطوان جريزمان ليترك الأول إلى برشلونة.

وتأثرت فرق كرة القدم سلبا بتوقف المباريات في العالم بعد تفشي فيروس كورونا.

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