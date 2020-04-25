كاراجير: ليفربول ضحك على تشيلسي بسبب توريس

السبت، 25 أبريل 2020 - 00:31

كتب : FilGoal

فيرناندو توريس

اعترف جيمي كاراجير مدافع ليفربول السابق أنه صُدم عند انتقال فيرناندو توريس لصفوف تشيلسي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني في 2011.

فيرناندو توريس

النادي : ساجان توسو

كاراجير قال لشبكة "سكاي سبورتس": "لم أصدق هذا، كنت أعلم أننا ضحكنا على تشيلسي".

وتابع "بعد 12 شهرا معهم كان مثل ظل لنفسه، خلال 18 شهرا كان في ليفربول أفضل مهاجم في العالم، وأتذكر أنه امتلك سجلا جيدا أمام تشيلسي وهو ما ارتبط بعقلية مالكه".

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وأكمل "تشيلسي في تلك المرحلة مالكه كان يتعاقد مع اللاعبين الذي يريدهم، شيفتشينكو كان حالة مختلفة".

واردف "ما حدث كان مؤسفا لليفربول، في ذلك الموسم لعبنا ضد تشيلسي وسجل توريس هدفين رغم مروره بفترة سلبية".

واستدرك "اعتقد أن القرار أتخذ في يناير بأنهم سيتعاقدون مع توريس، 50 مليون جنيه إسترليني كان رقما ضخما ولم نصدق ذلك".

وأتم "انتهى الأمر بتعاقدنا مع أندي كارول مقابل 35 مليون ولويس سواريز".

توريس رغم أن أرقامه التهديفية تقلصت بقميص البلوز إلا أنه حقق لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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