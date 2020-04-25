داني ألفيش: الانتقال لـ بوكا جونيورز؟ لن يكون الأمر سيئا

السبت، 25 أبريل 2020 - 00:09

كتب : FilGoal

داني ألفيش - ساو باولو

ألمح البرازيلي داني ألفيش لإمكانية إنهاء مسيرته بقميص بوكا جونيورز الأرجنتيني.

داني ألفيش

النادي : ساو باولو

البرازيلي المخضرم لاعب ساو باولو الحالي قال عبر إنستجرام "لن يكون الأمر سيئا".

وتابع "أنتم تعلمون حبي لبوكا وهذا ليس بسبب ما يقوله الناس أو لأنهم فريق كبير، دائما أشعر أن لديهم شيئا مختلفا".

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وأكمل "هناك بعض المواقف التي تحدد ذلك".

وأتم "أنا حاليا في قلعة كرة القدم".

ويتواجد ساو باولو البرازيلي في نفس المجموعة مع ريفر بليت الأرجنتيني في كوبا ليبرتادوريس الغريم التقليدي لـ بوكا جونيورز.

وكان خوان فيرون رئيس إستوديانتيس الأرجنتيني قد قال في وقت سابق أنه سيسعى لضم لاعب برشلونة ويوفنتوس الأسبق لصفوف فريقه الموسم المقبل (طالع التفاصيل).

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داني ألفيش ساو باولو بوكا جونيورز
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