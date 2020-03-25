فيرون يسعى لضم داني ألفيش لـ إستوديانتيس.. وعقبة تقف أمامه

منذ انضمام خافيير ماسكيرانو لصفوف إستوديانتيس الأرجنتيني ويأمل النادي في ضم نجما كبيرا لصفوفه.

داني ألفيش النادي : ساو باولو

ارتبط اسم الفريق الأرجنتيني بضم الإسباني أندريس إنييستا، وفي سوق الانتقالات الشتوية الماضية ضم ماركوس روخو من صفوف مانشستر يونايتد.

والآن خوان سيباستيان فيرون رئيس النادي يسعى وراء ضم نجم آخر وهو البرازيلي داني ألفيس.

فيرون قرر أثناء تواجده في الحجر الصحي أن يظهر لجماهير فريقه عبر إنستجرام ورد على سؤال، نجم يسعى لضمه في الصيف قائلا: "هناك العديد من اللاعبين الذي ينتهي تعاقدهم في يونيو المقبل وقد نتحدث مع داني ألفيس، لنرى إذا أراد أن ينضم لنا".

ووفقا لصحيفة أوليه الأرجنتينية فأنه من الصعب ضم لاعب ساو باولو البرازيلي الحالي إذ يمتد تعاقده حتى ديسمبر 2022.

وأضاف التقرير حتى وأن امتلك شرطا جزائيا في تعاقده، فراتب البرازيلي الشهري يبلغ 330 ألف يورو شهريا.

داني ألفيس سبق له أن لعب أمام فيرون عام 2009 في نهائي كأس العالم للأندية وحقق الفوز بقميص برشلونة باللقب.

في 2020 سجل داني ألفيس البالغ 36 عاما هدفا واحدا في كوبا ليبرتادوريس بقميص ساو باولو خلال مباراتين قبل توقف كافة الأنشطة في أمريكا الجنوبية بسبب تفشي فيروس كورونا.

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