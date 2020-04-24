لاعب أوتريخت عن إلغاء الدوري الهولندي: قرار مخجل ومجنون.. لن ندخر نفقات على المحامين

صب الإسباني أدريان دالمو لاعب أوتريخت الهولندي غضبه على قرار إلغاء الدوري الهولندي.

وقرر الاتحاد الهولندي إلغاء الموسم وعدم تحديد البطل وكذلك الصعود والهبوط بسبب تفشي فيروس كورونا وكذلك كأس هولندا (طالع التفاصيل).

واحتل أوتريخت المركز السادس بترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن فيليم تيلبورج الذي تأهل للدوري الأوروبي، وكذلك ألغي نهائي كأس هولندا الذي تأهل له الفريق لمواجهة فينورد.

أدريان دالمو قال لـ "ماركا" الإسباني: "لدي غضب هائل، أنا لا أعرف ماذا أقول، أنه قرار مخجل ومجنون وسخيف، لقد تم ارتكاب ظلم رياضي هائل أوتريخت".

وواصل "مالك النادي يفكر بالفعل في تقديم شكوى واستنئاف القرار، ولن يدخر أي نفقات على المحامين".

وأتم "أنه ظلم، قد نلعب نهائي الكأس خلف أبواب مغلقة في سبتمبر، أو نرى ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها، نريد الدفاع عن أنفسنا".

وفقد أوتريخت فرصة اللعب في أوروبا الموسم المقبل عقب قرار الاتحاد الهولندي.

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