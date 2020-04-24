رسميا - إلغاء الدوري الهولندي بدون تحديد البطل وصعود وهبوط

قرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم إلغاء موسم 2019-2020، من الدوري الهولندي.

أياكس لن يتوج بطلا للدوري، والـ 18 فريقا المشاركين في الموسم الحالي سيضمنون مقعدهم في الموسم المقبل بعد إلغاء الصعود والهبوط.

مارك روته رئيس وزراء هولندا، أعلن قرارا في مؤتمر صحفي منذ أيام شدد على عدم السماح بإقامة فعاليات عامة، حتى لو كانت خلف أبواب مُغلقة في غياب الجماهير، وضع سيظل قائما حتى 1 سبتمبر بسبب تفشي فيروس كورونا (طالع التفاصيل).

المقاعد الأوروبية

أياكس متصدر جدول الترتيب لن يحصد لقب الدوري لكنه سيشارك مع ألكمار في الأدوار التمهيدية للموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

بينما تشارك أندية فينورد وإيندهوفن وفيليم تيلبورج في الدوري الأوروبي ويشاركون بدءا من الأدوار التهميدية وفقا لموقع "NOS" الهولندي.

إلغاء الصعود والهبوط

الاتحاد الهولندي رفض إمكانية زيادة عدد الأندية للموسم المقبل إلى 20 فريقا بدلا من 18 في الاجتماع الذي أقيم اليوم بين الأندية.

ووفقا لموقع VL الهولندي تُرك الاختيار للفرق من أجل تحديد شكل الموسم المقبل بتفعيل نظام الصعود والهبوط أم لا.

وصوّت 16 ناديا بالموافقة على الهبوط، بينما عارضت 9 أندية ورفضت 9 أندية التصويت.

وأصدر الاتحاد الهولندي قراره بإلغاء الصعود والهبوط للموسم الجاري، وسيظل الموسم المقبل بنفس الـ 18 فريقا.

لذلك سيبقي فريقي أدو دين هاج وأر كي سي فالفيك متذيلي جدول الترتيب للموسم المقبل ولن يتأهل فريقي دي جرافشاب وكامبور للدرجة الأولى أيضا.

ويحق لفريقي دي جرافشاب وكامبور النظر للإجراءات القانونية للدفاع عن موقفهما.

كأس هولندا

رغم تأهل أوتريخت وفينودر لنهائي الكأس المحلي إلا أن المسابقة ستظل دون بطل.

وتعد تلك المرة الأولى التي لا يُحسم فيها لقب الدوري الهولندي منذ موسم 1944-45 بالمسمى القديم للمسابقة.

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