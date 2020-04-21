الحكومة الهولندية توجّه ضربة قاضية للدوري وتدفعه إلى إلغاء شبه حتمي

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 20:54

كتب : FilGoal

تشيلسي - أياكس

تعرّض الدوري الهولندي لضربة قاضية، بعد قرار الحكومة الهولندية بمد حالة الطوارئ حتى 1 سبتمبر.

مارك روته رئيس وزراء هولندا، أعلن القرار في مؤتمر صحفي اليوم، وشدد على عدم السماح بإقامة فعاليات عامة، حتى لو كانت خلف أبواب مُغلقة في غياب الجماهير، وضع سيظل قائما حتى 1 سبتمبر.

وصرّح روته: "للأسف لن نستطيع المخاطرة، علينا التضحية".

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وكان مقررا أن تنتهي حالة الطوارئ في هولندا يوم 1 يونيو المقبل، قبل أن يقرر روته مدها لـ3 أشهر إضافية.

ومن المُنتظَر أن يُصدر الاتحاد الهولندي بيانه الخاص الذي سيتضم على الأرجح قرار إنهاء موسم 2019\2020.

ويتبقى 9 جولات في الدوري الهولندي الذي يتشارك صدارته كل من أياكس أمستدرام، وألكمار برصيد 56 نقطة، مما يحد من خيارات الاتحاد الهولندي في الكيفية التي يمكن إنهاء الموسم عليها.

وكان السيناريو المثالي الذي يأمله الاتحاد الأوروبي ينص على ضغط الدوري المحلية حتى تنتهي قبل 30 يوليو، خطة لن يستطيع الدوري الهولندي مواكبتها تحت أي ظرف.

وعرفت هولندا إصابة أكثر من 34 ألف شخص بفيروس كورونا، وتسجيل قرابة الـ 4 آلاف حالة وفاة.

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