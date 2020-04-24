تقرير: زيدان يريد بوجبا في سوق الانتقالات المقبلة

الجمعة، 24 أبريل 2020 - 10:37

كتب : FilGoal

بوجبا - مانشستر يونايتد - ولفرهامبتون

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يريد التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

ريال مدريد

وأشارت ليكيب إلى أن زيدان، نجم فرنسا السابق، يأمل انضمام مواطنه بوجبا (27 عاما) سريعا إلى الفريق الملكي.

وكتبت أن يونايتد قد يضطر لتخفيض قيمة الصفقة لتصبح 100 مليون يورو مقابل الاستغناء عن لاعب الوسط الفرنسي.

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ورغم توقف الحياة في ملاعب كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن زيدان يرغب في تدعيم صفوف فريق ميرنجي بضم بوجبا سريعا.

وينتهي عقد بوجبا مع يونايتد في 2021.

وشارك اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 في 150 مباراة مع يونايتد وسجل 31 هدفا وأرسل 31 تمريرة حاسمة.

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