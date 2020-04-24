الحضري: أمر واحد ينقص صلاح ليكون الأفضل في تاريخ مصر

يرى عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر أن محمد صلاح ينقصه أمر واحد ليصبح أفضل لاعب في تاريخ مصر.

عصام الحضري النادي : معتزل مصر

وقال الحضري في تصريحات لقناة القاهرة والناس: "محمد صلاح حقق بطولات مع ليفربول على أعلى مستوى، فهو قدوة لأي لاعب في العالم".

وأضاف "صلاح أيضا شارك مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم. ما يعد إنجازا عظيما".

وأتم "لكن ما ينقصه أن يحقق بطولة قارية لمنتخب مصر، ليصبح أفضل لاعب في تاريخ مصر".

محمد صلاح شارك مع منتخب مصر في بطولتي أمم إفريقيا عامي 2017 و2019. خسر المنتخب نهائي الأولى أمام الكاميرون وودع البطولة الثانية من دور الـ16.

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