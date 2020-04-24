صفقات سقطت سهوا – نوري شاهين وريال مدريد.. لماذا اختفى سريعا

في فترة قصيرة يصبح اللاعب فوق ما يمكن تسميته بقمة العالم، ما بين تصدر العناوين ومتابعات العشاق وأخبار الانتقالات وبالطبع متابعة الجماهير المستمرة.

إن كان اللاعب يلعب لفريق كبير فطموحه الانضمام لفريق أكبر، العديد من الصفقات التي تمت في فترات مختلفة قد ينساها البعض، الكثير من التوقعات والآمال والقليل من التأثير إن كان موجودا من الأساس.

FilGoal.com يسرد لكم من خلال السلسلة التالية عددا من الصفقات التي تمت في فترات مختلفة لكنها سقطت سهوا من ذاكرتنا لاختفائهم بعدها.

في موسم 2011-2012 كان نوري شاهين أحد أبرز المواهب في العالم، صاحب الـ21 عاما كان يؤدي مع دورتموند بمستوى رائع للغاية، حتى أنه كان يقارن نفسه بباستيان شفاينشتايجر نجم بايرن ميونيخ.

"أنا قريب من مستوى باستيان". نوري شاهين.

في ذلك الموسم نوري سجل 8 أهداف وصنع 13 في 40 مباراة مع دورتموند، وتوج بطلا للدوري الألماني بفارق 7 نقاط عن باير ليفركوزن الوصيف.

خلال ذلك الموسم فاز ضد بايرن ميونيخ ذهابا وإيابا وسجل في المرتين، صاحب الـ21 عاما كان قائد الأسود في مباراة الجولة الـ24 من الدوري الألماني الثانية ضد العملاق البافاري.

امتلك الفتى التركي رؤية رائعة أثناء استحواذه على الكرة، وكان قادرا على تمريرها أينما أراد، كما لديه قدرة على إيصال الكرة للهجوم بنسبة شبه معدومة من الخطأ.

في وقت من الأوقات قبيل انضمامه لريال مدريد، وصفه موقع "بليتشر ريبروت" أنه لا يمتلك نقاط ضعف، وقال إن ريال مدريد سيكون منزله، خاصة وأن صديقه المقرب ميسوت أوزيل يلعب هناك.

في نهاية الموسم تعرض نوري للإصابة وكان في مرحلة التعافي فور وصول عرض من ريال مدريد لضمه، بـ10 ملايين يورو، رفقة مواطنه حميد ألتينتوب لاعب بايرن.

"حينما كنت طفلا، في 2003 كجامع كرات، شاهدت الظاهرة رونالدو، بعد عدة سنوات قليلة، ارتديت نفس القميص الذي ارتداه زين الدين زيدان مع ريال مدريد". – نوري شاهين.

انضم نوري منبهرا بأضواء ريال مدريد غير آبها بحقيقة أنه ليس جاهزا بعد، مصابا وتعرض لإصابة جديدة بعد العودة للتدريبات، ليعود أخيرا في شهر نوفمبر بعد تقريبا 4 أشهر من انضمامه للأبيض الملكي.

كان بعيدا تماما عن اللياقة المطلوبة وبعيدا عن مستواه، شارك فقط لـ24 دقيقة في الدوري الإسباني ضد أوساسونا في الجولة الـ12 كان ذلك في بدايات نوفمبر، بعد ذلك إما على مقاعد البدلاء أو خارج التشكيل قبل أن يشارك أيضا 13 دقيقة أخرى ضد ريال سوسيداد ثم 45 دقيقة أخرى ضد سبورتنج خيخون وأخيرا نفس عدد الدقائق ضد غرناطة.

في دوري الأبطال لعب مباريات دينامو زغرب وأياكس كاملة ومباراتي أبويل نيقوصيا في ربع النهائي.

مجموع مشاركاته في الموسم الأول 10 مشاركات سجل هدفا وصنع آخر في مباراتي بونفيرادينا بكأس الملك ضمن منافسات الجولة الرابعة، قبل أن يبتعد عن المشاركة تماما في المباراتين التاليتين ضد مالاجا وبرشلونة.

لماذا ساءت الأمور بالنسبة لنوري في ريال مدريد؟

في منتصف الموسم كان تشابي ألونسو وسامي خضيرة ثنائية جوزيه مورينيو المفضلة، لا يمكن المساس بهذا الثنائي، وريال كان ينافس على كل البطولات، التشكيل بالنسبة لمورينيو في وسط الموسم كان قد تم تثبيته وكذلك التبديلات، لم يكن جاهزا قط أن يدفع بلاعب جديد في مثل هذه المرحلة الحيوية.

بدا وكأن الصفقة انهارت قبل أن تبدأ حتى وكل أحلام الفتى التركي تلاشت، ما زاد من صعوبة الأمور أن ريال مدريد قرر ضم لوكا مودريتش في الصيف، وكان واضحا أن النجم الكرواتي أتى ليحل محل نوري وأن الأخير لم يعد له مكانا.

رحل نوري شاهين معارا إلى ليفربول في صيف 2012، كانت تلك أشبه بخطوة طوق نجاة له، براندن رودجرز مدرب ليفربول وضعه أساسيا ورغم مستواه الجيد ضد نورويتش سيتي ووست بروميتش، لم يكن نوري قادرا على ترك بصمة قوية مع خط وسط ليفربول. حوله رودجرز إلى دور هجومي في شهر أكتوبر لكن فيما بعد أوضح نوري أن ذلك المركز لم يكن مناسبا لقدراته.

عاد مجدد إلى مقاعد البدلاء ولم يكن لعب الكثير من المباريات أو حتى الدقائق، خاصة مع بداية شهر ديسمبر.

ورغم أن جوردان هيندرسون وجو ألين لم يتملكا نفس الموهبة مثل نوري، إلا أن ليفربول لم يتفقد خدماته، وفاز الفريق في خمس من أصل سبع مباريات خاضها الفريق منذ أخر مباراة لعبها رومي.

قالت الصحف الإنجليزية وقتها إن ليفربول يسعى لإنهاء راتب نوري الأسبوعي الذي يقدر بـ70 ألف جنيه إسترليني، بدا نوري حِملا على ليفربول وبالطبع في ريال مدريد هناك مودريتش، عاد في يناير لينضم إلى بيته الحقيقي.. بوروسيا دورتموند.

الكثير من سوء الحظ والإصابات والابتعاد عن المستوى والمنافسة التي وجد نفسه فيها بعد العودة من الإصابة، واللعب بعيدا عن مركزه الرئيسي، وغيرها من الأسباب التي تسببت في المسار المظلم.

لكن أيضا، هل قبل نوري الانضمام إلى ريال مدريد في الوقت المناسب؟ أم أنه تسرع وانبهر بأضواء الملكي؟ هل كان مناسبا له أن يقبل الإعارة لليفربول أم يستمر وينافس على مركزه ويثبت قدراته؟ في بعض الأحيان كان إستيبان جرانيرو يشارك على حسابه.

نوري عاد إلى دورتموند معارا قبل أن ينضم بشكل نهائي في صيف 2014 بمبلغ 7 ملايين يورو، والآن في عمر الـ31 يلعب لفيردر بريمن بعد انضمامه في صيف 2018 بمبلع مليون يورو.

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