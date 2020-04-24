تيري: كلنا بكينا حين رحل مورينيو عن تشيلسي

كشف جون تيري نجم تشيلسي السابق ردة فعل لاعبي الفريق حين علموا برحيل جوزيه مورينيو عن تدريب النادي في 2007.

وقال مدافع إنجلترا السابق في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"بكينا جميعا. لم نكن نلعب جيدا في ذلك الوقت، جاء وقال: انتهى الأمر، لقد أقالوني. ثم قام بمعانقة الجميع".

وواصل "رجال ناضجون ذرفوا الدموع. كنا نقول لأنفسنا: ماذا نفعل الآن؟ كان لدينا أب يوجهنا. تحدثنا للإدارة وقلنا: اسمعوا، نريد بقاءه، ألا نستطيع إعادته؟ إنه قرار متسرع، إنه أفضل من عملنا معه. مورينيو كان متطلبا جدا، دفعنا لتقديم أقصى ما لدينا في أوقات. لا تكتشف لماذا فعل ما فعل إلا عندما تتوقف عن اللعب".

واستمر تيري "تكون جالسا والساعة الثامنة مساء وتتلقى رسالة منه: كيف حال توني والأطفال؟ قل لجورجي وسمر أنني أحبهم! كيف حال المدرسة؟ قلت، يا إلهي، لم أتلقى ذلك من مدرب أبدا. أجلس بجوار لامبس (فرانك لامبارد) وأقول: تلقيت رسالة من المدرب البارحة، ليرد: وأنا أيضا، وديدييه (دروجبا) يقول نفس الشيء".

وأتم "بين حين وآخر أتلقى رسالة منه أو صورة أو فيديو، فقط يقول مرحبا للأطفال. أطفالي يعشقونه دون شك. ربما لا يرى الناس هذه الأمور من الخارج".

بعد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز موسمين متتاليين مع تشيلسي، اصطدم مورينيو بنفاد صبر رومان أبراموفيتش مالك النادي حين تعثرت مسيرة الفريق في 2007.

رحل مورينيو عن القلعة الزرقاء لكنه عاد إليها في 2013 ليقضي موسمين ونصف توج خلالهما بالدوري وكأس الرابطة الإنجليزية.

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