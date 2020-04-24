الخطيب في كلمته احتفالا بمرور 113 عاما على تأسيس الأهلي: أشكر كل الجمهور والإدارات السابقة

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي رسالة إلى جماهير ناديه بمناسبة الاحتفال بـ113 عاما على تأسيس النادي.

وجاءت كلمة الخطيب في كلمته التي نشرها الموقع الرسمي للأهلي كالتالي:

اليوم ونحن نستقبل أول أيام شهر رمضان الكريم، تحل الذكرى الـ113 لتأسيس النادي الأهلي، الذي نفخر جميعًا بنشأته الوطنية والانتماء إليه.

وبهذه المناسبة نتوجه بالتهنئة لجماهير وأعضاء الأهلي، وبالتحية لكل أبناء النادي ومجالس إداراته السابقة، الذين ساهموا في رفع رايته وترسيخ مبادئه وإعلاء شأنه.

كما لا يفوتنا توجيه الشكر لكل الأندية الشقيقة، التي تشاركنا هذه المناسبة، ومن بينها الأندية العربية التي تحمل اسم الأهلي، كل في دولته، تيمنًا بالنادي الأهلي وسيرًا على نهجه واقتداءً بقيمه وتقاليده.

وها نحن نجدد العهد والوعد بالحفاظ دائمًا على ثوابت وقيم النادي، وبذل أقصى الجهد ليتبوأ الأهلي المكانة التي تليق بتاريخه وجماهيره وأعضائه.

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