جيوفاني ألبر يرد على "سرقة القرن": إذا تواجدت تقنية الفيديو لن يُحتسب الهدف

الخميس، 23 أبريل 2020 - 23:40

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - بوكا جونيورز - كأس إنتركونتينتال 2001

لا تنسى جماهير بوكا جونيورز الأرجنتيني الخسارة من بايرن ميونيخ الألماني في كأس إنتركونتينتال عام 2001.

بطل كوبا ليبرتادوريس التقى مع بطل دوري أبطال أوروبا في طوكيو لتحديد بطل العالم في ظل عدم إقامة كأس العالم للأندية.

الكولومبي ماوريسيو سرينا قائد بوكا جونيورز في المباراة نشر تغريدة عبر حسابه قائلا: "سرقة القرن الحقيقية".

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البافاري تفوق على الأزرق والذهبي بهدف دون مقابل من توقيع المدافع الغاني صامويل كافور جاء في الدقيقة 109 من الشوط الإضافي.

البرازيلي جيوفاني ألبر مهاجم بايرن ميونيخ تحدث لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية قائلا عن المباراة: "اعتقد أن الحكم كان عادلا، إذا تواجدت تقنية الفيديو لن يُحتسب الهدف، لأنها كانت خطئَا".

هدف اللقاء الوحيد شهد تخبطا في منطقة الجزاء بين لاعبي الفريقين قبل أن يُسكن الغاني الكرة في الشباك.

وأتم "عرقلت المدافع بقدمي الذي اراد أن يصل للكرة، ربما تلك حيوية كرة القدم اللاتينية".

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