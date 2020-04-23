جيوفاني ألبر يرد على "سرقة القرن": إذا تواجدت تقنية الفيديو لن يُحتسب الهدف

لا تنسى جماهير بوكا جونيورز الأرجنتيني الخسارة من بايرن ميونيخ الألماني في كأس إنتركونتينتال عام 2001.

بطل كوبا ليبرتادوريس التقى مع بطل دوري أبطال أوروبا في طوكيو لتحديد بطل العالم في ظل عدم إقامة كأس العالم للأندية.

الكولومبي ماوريسيو سرينا قائد بوكا جونيورز في المباراة نشر تغريدة عبر حسابه قائلا: "سرقة القرن الحقيقية".

¿La casa de papel?. ¡NO! este fue el mayor robo del siglo XXI. 🤬🤯🤬🤯 Chicho el 5 🤚 de Boca. 💙💛💙 pic.twitter.com/YK4Bd75uTT — Chicho Serna (@MChichoSerna) April 19, 2020

البافاري تفوق على الأزرق والذهبي بهدف دون مقابل من توقيع المدافع الغاني صامويل كافور جاء في الدقيقة 109 من الشوط الإضافي.

البرازيلي جيوفاني ألبر مهاجم بايرن ميونيخ تحدث لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية قائلا عن المباراة: "اعتقد أن الحكم كان عادلا، إذا تواجدت تقنية الفيديو لن يُحتسب الهدف، لأنها كانت خطئَا".

هدف اللقاء الوحيد شهد تخبطا في منطقة الجزاء بين لاعبي الفريقين قبل أن يُسكن الغاني الكرة في الشباك.

وأتم "عرقلت المدافع بقدمي الذي اراد أن يصل للكرة، ربما تلك حيوية كرة القدم اللاتينية".

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