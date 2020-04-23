نيمار: عدم معرفتي بموعد عودة النشاط الكروي تصيبني بالأرق

الخميس، 23 أبريل 2020 - 23:34

كتب : FilGoal Filgoal Team

نيمار - باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند

قال نيمار لاعب باريس سان جيرمان إن عدم معرفته بموعد عودة النشاط الكروي تصيبه بالأرق.

وتوقف النشاط الكروي في شتى بقاع العالم بداية من منتصف مارس الماضي جراء تفشي فيروس كورونا.

وقال نيمار عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس: "عدم معرفتي بموعد عودة النشاط الكروي تصيبني بالأرق، أنا أفتقد اللعب والمنافسة وزملائي".

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وأضاف "روتيني اليومي كما هو أتناول الإفطار وأتدرب على حصتين خلال اليوم فقط".

وارتبط نيمار بترك سان جيرمان والعودة إلى صفوف فريقه السابق برشلونة الصيف المقبل.

وقال إيميلي روساد نائب رئيس برشلونة السابق في وقت سابق: "عودة نيمار إلى برشلونة ممكنة".

وأكمل "تأثير تفشي فيروس كورونا على سوق الانتقالات سيكون كبيرا والعديد من الأندية ستعاني من مشاكل مالية".

وأضاف "برشلونة يجب أن يحلل الوقف بالنظر لقدرته المالية، الاهتمام بنيمار حقيقي لكن الأمر معقد، إذ أن هناك ثلاثة أطراف يجب أن تصل لاتفاق هم برشلونة وسان جيرمان ونيمار".

وتابع "إن توصلت كل الأطرف لاتفاق سيجدوا حلولا لدفع الأموال أو عن طريق أقساط على سبيل المثال".

وأتم نائب رئيس البلوجرانا السابق حديثه "الأمر يعتمد على رغبة جميع الأطراف في التوصل لاتفاق خاصة ما سيطلبه نيمار".

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