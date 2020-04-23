مدافع أرجنتيني يكشف تواضع ميسي: قال لي ماذا تفعل تشاكو؟

كشف خوان مانويل إنسورالدي لاعب كولو كولو التشيلي الحالي عن موقف جمعه مع ليونيل ميسي أثناء ارتدائه قميص سبارتاك موسكو الروسي.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

الأرجنتيني لعب بقميص الفريق الروسي بين 2012-2013 وخاض مواجهة أمام ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا.

وتذكر اللاعب مقابلته لـ ليونيل ميسي قبل مواجهة برشلونة قائلا: "في نفق ملعب كامب نو قبل بداية المباراة أمسك بي ميسي وقال لي ماذا تفعل تشاكو كيف حالك؟".

وتابع "كنت غريبا، لأنني اعتقدت أنه لن يعرفني، تحدثنا قليلا ومن ثم سألني عن كيف يعاملني الفريق".

وأتم "بعد نهاية المباراة تبادلنا القمصان حتى أنه اصطحبني لغرفة الملابس من أجل أن ينتظر للحصول على قميصي، لأنني أعطيت قميصي لخافيير ماسكيرانو، ومن ثم رحل، ميسي متواضع".

برشلونة حقق الفوز في المباراة بفضل ثنائية ميسي التي قلب بها النتيجة متفوقا أمام أنصاره بـ 3-2.

إنسورالدي لعب لصفوف بوكا جونيورز في فترتين وارتدى قميص باوك اليوناني في 2014.

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