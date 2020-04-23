الاتحاد الإيطالي يحدد 2 أغسطس لنهاية الموسم

الخميس، 23 أبريل 2020 - 22:02

كتب : FilGoal

شعار الاتحاد الإيطالي

وافق الاتحاد الإيطالي على تأجيل نهاية موسم 2019-2020 من 30 يونيو إلى 2 أغسطس.

الاتحاد الإيطالي أجرى اجتماعا اليوم وتقرر إنهاء الموسم في 2 أغسطس بعد تأجيل المسابقات لما يزيد عن شهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

جابريل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي قال في بيان "يعلم عالم كرة القدم بطريقة مسؤولة من أجل إيجاد حلول ملموسة ومستدامة لأزمة فيروس كورونا بما في ذلك حماية موسم 2020-2021".

أخبار متعلقة
الاتحاد الإيطالي: قرار عودة الدوري في يونيو قريب للغاية رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية يثق في عودة النشاط الرياضي 4 مايو طفل يصمم قميص فريق إيطالي للموسم المقبل وزير الصحة الإيطالي: كرة القدم هي آخر مشكلاتنا

وتابع "أشكر فينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة على الاهتمام الذي أولاه لنا في اجتماع الأمس، حيث تم تحديد نهجنا بوضوح: نريد العودة للعب كرة القدم بأمان لأن هذا هو ما يمُليه الحس السليم ويطلب منا القيام بذلك من قبل المنظمات الدولية، التي تعد كرة القدم الإيطالية جزءا منها".

وأكمل "سأرسل البروتوكول الطبي الذي رسمناه إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية، وعلى استعداد للاستماع إلى أي نصيحة ثمينة".

ويأمل المسؤولون في إيطاليا عودة اللاعبين للتدريبات في 4 مايو المقبل عقب بدء الحكومة في تخفيف أوامر الحظر الكامل للبلاد.

ويستهدف الاتحاد الإيطالي وفقا لتقارير عودة المسابقات في 27 مايو المقبل أو على الأكثر في الأول من يونيو.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حدد مواعيد مبدئية لمسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي في أغسطس المقبل.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

هل يناسب محمد شريف خطط الأهلي؟

الزمالك: المفاوضات مع عمر جابر غير جدية

من سيتأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي حال إلغاء الموسم

فيديو في الجول (3) – إسماعيل أحمد يكشف ماذا لن يصبح "طبيبا في مستشفى المجانين"

يويفا يوضح كيفية حسم التأهل لدوري الأبطال

الدوري الإيطالي كأس إيطاليا في إيطاليا فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الحضري: أمر واحد ينقص صلاح ليكون الأفضل في تاريخ مصر ساعة | الدوري المصري
الحضري: جوزيه وحسن حمدي اتفقا على عدم عودتي للأهلي ساعة | الدوري المصري
الخطيب في كلمته احتفالا بمرور 113 عاما على تأسيس الأهلي: أشكر كل الجمهور والإدارات السابقة 2 ساعة | الدوري المصري
حوار - أمادو دياوارا: استحممت في منزل أحد أصدقائي خوفا من والدي بسبب كرة القدم.. وأدين لـ ساري بالكثير 2 ساعة | أوروبا
خبر في الجول – غرمة 300 ألف دولار على الاتحاد السكندري من فيفا 2 ساعة | الدوري المصري
جيوفاني ألبر يرد على "سرقة القرن": إذا تواجدت تقنية الفيديو لن يُحتسب الهدف 2 ساعة | أمريكا
نيمار: عدم معرفتي بموعد عودة النشاط الكروي تصيبني بالأرق 2 ساعة | أوروبا
مدافع أرجنتيني يكشف تواضع ميسي: قال لي ماذا تفعل تشاكو؟ 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أسامواه: أشعر بالذنب كل ليلة.. أتمنى لو يعود الزمن لأصلح ما جرى أمام مصر وأوروجواي 2 بعد قرار فيفا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد مجددا لاتحاد الكرة 3 عبد ربه: لو تواجد صلاح مع الجيل الذهبي لما تأهلنا للمونديال.. وهذا رأيي في السولية وطارق حامد 4 ناشئ الأهلي لـ في الجول: فخور بترشيحي لخلافة فتحي.. واستفدت من التدرب مع فايلر
قد ينال إعجابك