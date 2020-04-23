الاتحاد الإيطالي يحدد 2 أغسطس لنهاية الموسم

وافق الاتحاد الإيطالي على تأجيل نهاية موسم 2019-2020 من 30 يونيو إلى 2 أغسطس.

الاتحاد الإيطالي أجرى اجتماعا اليوم وتقرر إنهاء الموسم في 2 أغسطس بعد تأجيل المسابقات لما يزيد عن شهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

جابريل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي قال في بيان "يعلم عالم كرة القدم بطريقة مسؤولة من أجل إيجاد حلول ملموسة ومستدامة لأزمة فيروس كورونا بما في ذلك حماية موسم 2020-2021".

وتابع "أشكر فينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة على الاهتمام الذي أولاه لنا في اجتماع الأمس، حيث تم تحديد نهجنا بوضوح: نريد العودة للعب كرة القدم بأمان لأن هذا هو ما يمُليه الحس السليم ويطلب منا القيام بذلك من قبل المنظمات الدولية، التي تعد كرة القدم الإيطالية جزءا منها".

وأكمل "سأرسل البروتوكول الطبي الذي رسمناه إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية، وعلى استعداد للاستماع إلى أي نصيحة ثمينة".

ويأمل المسؤولون في إيطاليا عودة اللاعبين للتدريبات في 4 مايو المقبل عقب بدء الحكومة في تخفيف أوامر الحظر الكامل للبلاد.

ويستهدف الاتحاد الإيطالي وفقا لتقارير عودة المسابقات في 27 مايو المقبل أو على الأكثر في الأول من يونيو.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حدد مواعيد مبدئية لمسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي في أغسطس المقبل.

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