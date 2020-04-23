مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: تخفيض مرتبات جوميز والجهاز الفني بنسبة من 30% إلى 40%

الخميس، 23 أبريل 2020 - 22:02

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

كشف مصدر داخل نادي الإسماعيلي عن قرار إدارة النادي بتخفيض رواتب ديدييه جوميز المدير الفني الفرنسي للفريق، وباقي أفراد الجهاز الفني خلال فترة توقف كرة القدم.

وقال مصدر من الإسماعيلي في تصريحات لـFilGoal.com: "إدارة النادى قررت تخفيض الرواتب الشهرية للفرنسي جوميز وأفراد الجهاز الفني المعاون، وذلك عن فترة توقف النشاط الكروي".

وأضاف "الإدارة لم تحدد بنسبة قاطعة قيمة التخفيض للمرتبات الشهرية لأفراد الجهاز الفني، لكن النسبة ستكون من ٣٠% إلى ٤٠% من قيمة المرتب، وسيتم تحديدها خلال أيام وإبلاغ أفراد الجهاز الفني بها".

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المصدر أتم "لم يتم اتخاذ قرار نهائي فى خصم نسبة من قيمة عقود اللاعبين، إذ ننتظر صدور قرار من اتحاد كرة القدم فى هذا الشأن".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن صباح اليوم الخميس، تمديد تجميد النشاط الكروي في مصبر، حتى منتصف شهر مايو المقبل.

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