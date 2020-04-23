طلعت يوسف لـ في الجول: عودة الدوري تبدو صعبة

الخميس، 23 أبريل 2020 - 20:15

كتب : وليد الحسيني

طلعت يوسف - الاتحاد

يرى طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري بأن عودة مسابقة الدوري المصري تبدو صعبة في ظل الظروف الحالية للبلاد.

وقال طلعت يوسف في تصريحات لـFilGoal.com: "عودة الدوري تبدو صعبة في ظل الحالة التي تمر بها البلاد ".

وأضاف "الفرق كلها في حالة توقف تام بلا تدريبات، ولا أحد يعرف متى تعود الفرق للتدريب ".

أخبار متعلقة
بوكا جونيورز يستقطب المواهب بطريقة جديدة بسبب فيروس كورونا فيديو في الجول (3) – إسماعيل أحمد يكشف سبب اعتزاله الدولي.. ولماذا لن يصبح "طبيبا في مستشفى المجانين" عرض لا يمكن رفضه؟ سان جيرمان يستعد لضم ظهير ميلان المصري لـ في الجول: اتحاد الكرة لم يجر أي إجراءات تضامنية مع الأندية.. وهذا موقفنا المادي

يوسف واصل "اتحاد الكرة أعلن اليوم مدة فترة استمرار توقف النشاط لمدة أسبوعين جديدين، ما يعني استمرار التجميد".

وأكمل "خطوة عودة النشاط ما زالت تحتاج المزيد من الوقت، وبالتالي الفرق كلها ستحتاج لعدة أسابيع للإعداد بعد فترة الراحة شبه السلبية ".

مدرب الاتحاد استمر "لا يستطيع أحد أن يحدد موعد العودة للنشاط، وبالتالي الأمر يبدو صعبا على الجميع".

وأتم "اللافت للنظر أن كل من يطالب باستئناف النشاط أو يرفضه، ينظر من باب مصلحته الشخصية فقط".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن صباح اليوم الخميس، تمديد تجميد النشاط الكروي في مصر حتى منتصف مايو المقبل.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

هل يناسب محمد شريف خطط الأهلي؟

الزمالك: المفاوضات مع عمر جابر غير جدية

من سيتأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي حال إلغاء الموسم

فيديو في الجول (3) – إسماعيل أحمد يكشف ماذا لن يصبح "طبيبا في مستشفى المجانين"

يويفا يوضح كيفية حسم التأهل لدوري الأبطال

في الدوري الاتحاد السكندري طلعت يوسف
نرشح لكم
أخر الأخبار
الخطيب في كلمته احتفالا بمرور 113 عاما على تأسيس الأهلي: أشكر كل الجمهور والإدارات السابقة 41 دقيقة | الدوري المصري
حوار - أمادو دياوارا: استحممت في منزل أحد أصدقائي خوفا من والدي بسبب كرة القدم.. وأدين لـ ساري بالكثير 51 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – غرمة 300 ألف دولار على الاتحاد السكندري من فيفا ساعة | الدوري المصري
جيوفاني ألبر يرد على "سرقة القرن": إذا تواجدت تقنية الفيديو لن يُحتسب الهدف ساعة | أمريكا
نيمار: عدم معرفتي بموعد عودة النشاط الكروي تصيبني بالأرق ساعة | أوروبا
مدافع أرجنتيني يكشف تواضع ميسي: قال لي ماذا تفعل تشاكو؟ ساعة | أوروبا
الاتحاد الإيطالي يحدد 2 أغسطس لنهاية الموسم 2 ساعة | أوروبا
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: تخفيض مرتبات جوميز والجهاز الفني بنسبة من 30% إلى 40% 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أسامواه: أشعر بالذنب كل ليلة.. أتمنى لو يعود الزمن لأصلح ما جرى أمام مصر وأوروجواي 2 بعد قرار فيفا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد مجددا لاتحاد الكرة 3 عبد ربه: لو تواجد صلاح مع الجيل الذهبي لما تأهلنا للمونديال.. وهذا رأيي في السولية وطارق حامد 4 ناشئ الأهلي لـ في الجول: فخور بترشيحي لخلافة فتحي.. واستفدت من التدرب مع فايلر
قد ينال إعجابك