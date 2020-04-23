طلعت يوسف لـ في الجول: عودة الدوري تبدو صعبة

يرى طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري بأن عودة مسابقة الدوري المصري تبدو صعبة في ظل الظروف الحالية للبلاد.

وقال طلعت يوسف في تصريحات لـFilGoal.com: "عودة الدوري تبدو صعبة في ظل الحالة التي تمر بها البلاد ".

وأضاف "الفرق كلها في حالة توقف تام بلا تدريبات، ولا أحد يعرف متى تعود الفرق للتدريب ".

يوسف واصل "اتحاد الكرة أعلن اليوم مدة فترة استمرار توقف النشاط لمدة أسبوعين جديدين، ما يعني استمرار التجميد".

وأكمل "خطوة عودة النشاط ما زالت تحتاج المزيد من الوقت، وبالتالي الفرق كلها ستحتاج لعدة أسابيع للإعداد بعد فترة الراحة شبه السلبية ".

مدرب الاتحاد استمر "لا يستطيع أحد أن يحدد موعد العودة للنشاط، وبالتالي الأمر يبدو صعبا على الجميع".

وأتم "اللافت للنظر أن كل من يطالب باستئناف النشاط أو يرفضه، ينظر من باب مصلحته الشخصية فقط".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن صباح اليوم الخميس، تمديد تجميد النشاط الكروي في مصر حتى منتصف مايو المقبل.

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