بوكا جونيورز يستقطب المواهب بطريقة جديدة بسبب فيروس كورونا

"إذا كان حلمك أن تلعب في بوكا جونيورز، فاختر أفضل مقطع فيديو وأرسله إلى جهات التوظيف في النادي".

تغريدة من حساب بوكا جونيورز لاستقطاب اللاعبين من مواليد 2001 وحتى 2010 بإرسال أفضل مقاطع الفيديو لهم عبر تطبيق "واتساب" من أجل الانضمام لفرق الشباب والناشئين للنادي لا يزيد مدتها عن 5 دقائق.

ووضع النادي شرطا في ظل صعوبة إجراء اختبارات للتدريبات بسبب تفشي فيروس كورونا، بالتأكيد الكل يريد ارتداء القميص الأزرق والذهبي، فما هو؟

El Área de captación no se detiene. Si tu sueño es jugar en #Boca, elegí tu mejor vídeo y envíaselo a los captadores del club. #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/Gm2LAKZLm2 — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) April 21, 2020

ألا يستعرض اللاعب مهاراته بين 4 جدران بسبب الحجر الصحي، بل أن يكون أثناء مشاركته في مباراة أو تدريبات في فرق أخرى وهو ما يتيح تقليل عدد المشاركين في الاختبارات.

ولا يعد بوكا جونيورز أول ناد يطلب ضم لاعبين عن طريق اختبارات الفيديو بل سبقه كل من لانوس وإستوديانتيس.

⚽ Prueba virtual de jugadores Para las categorías 2003 a 2007 🎥 Enviar un video con las mejores jugadas ✍ Datos Personales (Nombre, apellido, categoría y puesto) Por Whatsapp, a los siguientes números: ➡ 221 570-7162 ➡ 11 6785-8248 pic.twitter.com/3RpZFdpDCf — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) April 21, 2020

ووفقا لجريدة "أوليه" الأرجنتينية فأن أكثر من 400 لاعب أرسل للنادي فيديوهات لمهاراتهم من مباريات.

دييجو ميدينا منسق التوظيف في النادي قال لـ "أوليه": "الفكرة من مشاهدة مقاطع اللاعبين لاختيار الأفضل لنتواصل معهم بشكل مباشر عبر البلاد وكذلك مع أنديتهم".

وأكمل "حدث شيء آخر أردنا أن ننشئه أيضا. شكرني العديد من الآباء لأنه بفضل بوكا أمضى أطفالهم وقتا طويلا في ممارسة تدريبات بدنية في الفناء أو الشرفة".

وأتم "حدث نفس الشيء مع بعض الأطفال ذوي الإعاقة وهذا يجعلنا سعداء جدا".

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