بوكا جونيورز يستقطب المواهب بطريقة جديدة بسبب فيروس كورونا

الخميس، 23 أبريل 2020 - 20:03

كتب : FilGoal

بوكا جونيورز - ريفر بليت

"إذا كان حلمك أن تلعب في بوكا جونيورز، فاختر أفضل مقطع فيديو وأرسله إلى جهات التوظيف في النادي".

تغريدة من حساب بوكا جونيورز لاستقطاب اللاعبين من مواليد 2001 وحتى 2010 بإرسال أفضل مقاطع الفيديو لهم عبر تطبيق "واتساب" من أجل الانضمام لفرق الشباب والناشئين للنادي لا يزيد مدتها عن 5 دقائق.

ووضع النادي شرطا في ظل صعوبة إجراء اختبارات للتدريبات بسبب تفشي فيروس كورونا، بالتأكيد الكل يريد ارتداء القميص الأزرق والذهبي، فما هو؟

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ألا يستعرض اللاعب مهاراته بين 4 جدران بسبب الحجر الصحي، بل أن يكون أثناء مشاركته في مباراة أو تدريبات في فرق أخرى وهو ما يتيح تقليل عدد المشاركين في الاختبارات.

ولا يعد بوكا جونيورز أول ناد يطلب ضم لاعبين عن طريق اختبارات الفيديو بل سبقه كل من لانوس وإستوديانتيس.

ووفقا لجريدة "أوليه" الأرجنتينية فأن أكثر من 400 لاعب أرسل للنادي فيديوهات لمهاراتهم من مباريات.

دييجو ميدينا منسق التوظيف في النادي قال لـ "أوليه": "الفكرة من مشاهدة مقاطع اللاعبين لاختيار الأفضل لنتواصل معهم بشكل مباشر عبر البلاد وكذلك مع أنديتهم".

وأكمل "حدث شيء آخر أردنا أن ننشئه أيضا. شكرني العديد من الآباء لأنه بفضل بوكا أمضى أطفالهم وقتا طويلا في ممارسة تدريبات بدنية في الفناء أو الشرفة".

وأتم "حدث نفس الشيء مع بعض الأطفال ذوي الإعاقة وهذا يجعلنا سعداء جدا".

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بوكا جونيورز
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