الزمالك: لم نحدد مدة التجديد لكارتيرون.. والحكم في قضية النقاز مثير للشكوك

لم يحسم مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل نهائي ملف التجديد للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بسبب أزمة توقف النشاط للحد من انتشار فيروس كورونا.

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك "تحدثنا مع كارتيرون، ولكن المدرب الفرنسي لا يغادر منزله بسبب أزمة كورونا، لشعوره بالقلق، لأنه في بلد غير بلده".

وأضاف أنور عبر إذاعة أون سبورت "لا يوجد أي مشاكل بين الطرفين، ولم نتطرق لمدة تجديد التعاقد، لأن التجديد يكون بناء على الارتباطات القادمة، هل يمكن لأحد تحديد إمكانية استئناف الدوري من عدمه؟".

وتابع "كارتيرون مدرب جيد وهناك تفاهم بينه وبين اللاعبين والجماهير، وعلاقته مميزة بالإدارة، متمسكون به بالطبع".

كما تطرق عضو مجلس إدارة الزمالك للحديث عن قضية اللاعب التونسي حمدي النقاز، قائلا "أولا سنقدم استشكالا يوقف الحكم، وأرى أن موقف الزمالك قوي، الحكم سريع وغريب جدا، مثلا كهربا حتى الآن لم يصدر به أي حكم، بينما اصدر حكما لصالح النقاز بعد شهرين مما يثير الشكوك".

وأتم تصريحاته "من الممكن أن محامي اللاعب التونسي جيد وعلاقاته قوية داخل الفيفا، لا يمكن الجزم، إلا أنني مندهش من سرعة إصدار الحكم، وبنسبة كبيرة سيتم تغيير محامي الزمالك في القضية".

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