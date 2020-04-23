في بيان شديد اللهجة.. بايرن يوضح موقف حارسه الجديد

أوضح نادي بايرن ميونيخ موقف حارسه الجديد ألكسندر نوبل في بيان شديد اللهجة لوكلاء اللاعبين.

النادي البافاري أعلن في يناير الماضي أن ضم نوبل يأتي بعد نهاية تعاقده مع شالكه في الصيف على أن ينضم بشكل رسمي للفريق في الأول من يوليو المقبل لمدة 5 مواسم.

قبل أيام قال يورجن شواب وكيل أعمال حارس سفين أولريتش حارس مرمى بايرن إن موكله هو من سيجلس بديلا لمانويل نوير في الموسم المقبل وليس نوبل، في رسالة قوية للحارس الجديد.

وأفاد بايرن في بيان عبر موقعه جاء على النحو التالي:-

"تم تداول تقارير خلال الأسابيع الماضية بشأن ألكسندر نوبل. ونود توضيح أن جميع صناع القرار داخل النادي والمدرب هانز فليك، سعداء للغاية بأن نوبل سيكون ضمن صفوف فريقنا الموسم الجديد".

"نوبل أحد أفضل حراس المرمى الشباب في أوروبا، وهو مهم للغاية من أجل مستقبل الفريق".

"نثق في أن مانويل نوير بما يمتلكه من مهارة وخبرة، سيساهم في تطوير نوبل".

"نؤكد أنه محظور على وكلاء اللاعبين إصدار أي تصريحات تتحدث عن أي من لاعبي بايرن"

الألماني البالغ 23 عاما يسير على خطى مانويل نوير والذي انضم لـ بايرن ميونيخ قادما من شالكه في صفقة انتقال حر عام 2011.

إصابات نوير المتكررة في الموسمين الأخيرين جعلت إدارة البافاري تفكر في ضم خليفة له.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

فيديو في الجول (2) – إسماعيل أحمد يحكي سبب عدم انتقاله لـNBA

أين هم الآن؟ اللاعبون الذين أفسدوا احتفالية فينجر بمباراته الـ1000

تقرير: أكتوبر المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف دوري الأبطال والكونفدرالية

ماتيراتزي: بينيتز دمر ما بناه مورينيو في إنتر

تقرير إسباني: سان جيرمان يفضل ترك مبابي مجانا