المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تخاطب اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة لتنبيه اللاعبين

خاطبت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات كل من الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية للتنبيه على اللاعبين بعدم التعامل مع المكملات الغذائية.

وشددت منظمة مكافحة المنشطات أنه على اللاعبين عدم تناول المواد المحظورة والتي تم إرسالها من قبل للاتحادات الرياضية.

وأوضحت المنظمة أن ذلك حماية للاعبين من الوقوع في براثن المنشطات والتعرض لتطبيق العقوبات.

وكذلك عدم التعامل مع المكملات الغذائية وغيرها أثناء فترة الحظر الحالية.

ومن جانبه خاطب اتحاد كرة القدم المصري الأندية للتنبيه على ضرورة الالتزام بمعايير منظمة مكافحة المنشطات لتجنب العقوبات.

والأمر نفسه من اللجنة الأولمبية التي خاطبت الاتحادات الرياضية المختلفة للتأكيد على اللاعبين.

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