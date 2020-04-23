تأجيل يورو السيدات من 2021 إلى 2022

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل بطولة يورو 2021 للسيدات إلى صيف 2022.

وأعلن يويفا القرار عبر موقعه الرسمي يوم الخميس.

وتقام المنافسات في الفترة من 6 إلى 31 يوليو 2022 بإنجلترا.

ويأتي التأجيل في أعقاب تأجيل يورو 2020 للرجال إلى صيف 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد لإيقاف منافسات الرياضة حول العالم منذ بداية مارس الماضي.

لم يتضح حتى الآن الموعد المحتمل لعودة عجلة الأحداث الرياضية للدوران في ظل انتشار الفيروس.

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