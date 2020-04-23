تقارير: بروتوكول قوي من الحكومة لعودة الدوري الإسباني.. الخطوة الأولى 28 أبريل

الخميس، 23 أبريل 2020 - 14:06

كتب : FilGoal

الاتحاد الإسباني لكرة القدم - رابطة الدوري لا ليجا

تشير عدة تقارير إسبانية إلى الوصول إلى اتفاق بين الحكومة الإسبانية ورابطة الليجا من أجل استئناف المسابقة من جديد.

وتم وضع بروتوكول قوي ينص على إجراء اختبارات دورية للاعبين من أجل ضمان عدم إصابة أحدهم بفيروس كورونا.

وكشفت إذاعة سير عن البدء بإجراء اختبارات صحية للاعبين للكشف عن فيروس كورونا يوم 28 من شهر أبريل الجاري.

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وأضاف التقرير عن تكفل أحد المستشفيات بأمر الاختبارات الصحية للاعبين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن البروتوكول ينص على إجراء فحص كورونا للاعبين والجهاز الفني بشكل اسبوعي.

وشدد التقرير أن العودة للتدريبات لن تكن قبل يوم 10 من شهر مايو المقبل.

وأشار التقرير إلى أن فترة حظر التجوال في إسبانيا مستمرة حتى ذلك التاريخ وبالتالي لن تكون هناك عودة للتدريبات قبل ذلك.

وتدرس عدد من الدول الأوروبية كيفية استئناف المسابقات المحلية، بينما ألمح الاتحاد الهولندي لإلغاء المسابقة هذا الموسم.

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