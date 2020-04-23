محمد العدل يعلن رحيله عن رئاسة قناة الأهلي

الخميس، 23 أبريل 2020 - 12:38

كتب : FilGoal

محمد العدل

أعلن المنتج محمد العدل رحيله عن رئاسة قناة الأهلي لظرف خاص وفقا لبيانه.

وأصدر العدل بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك يعلن فيه رحيله ويتقدم بالشكر لمجلس إدارة وجماهير الأهلي.

وقال العدل في بيانه "لكل بداية نهاية، وقد آن أوان الرحيل، شكرا لكم جميعا شركائى وزملائى فى قناة النادى الأهلى على أيام رائعة قضيتها بينكم و معكم، وعذرا أرجو قبوله، إن كنت قد تجاوزت فى حق أحدكم".

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وأضاف "ويعلم الله إننى لم أقصد إذاء أحد وكل ما كنت أرجوه شاشة نفخر بها، بذلت ما استطعت من جهد وأفكار لبرامج فى إطار الإمكانات المتاحة لنا".

لمطالعة البيان كاملا من هنا.

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