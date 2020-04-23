كلوب: التوقف الطويل لن يؤثر على ليفربول

الخميس، 23 أبريل 2020 - 11:39

كتب : FilGoal

كلوب

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أن توقف كرة القدم حاليا لن يؤثر على عقلية فريقه الذي يسعى دائما للتطور.

ليفربول كان بحاجة لـ6 نقاط فقط ليتوج بالدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عاما عن خزائن النادي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عقليتنا لن تتغير، وهذا أول شيء. جميع الأندية لديها فرصة للتحسن والقيام بالأشياء بشكل أفضل".

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وأضاف "ليس لدي أي فكرة عما سيحمله لنا المستقبل، لكننا لن نتغير. لم ينتهي أي شيء بعد".

وأكمل "لدينا مساحة كبيرة للتطور ونعمل على ذلك. دمائنا طازجة على الدوام، ويمكننا مزج العديد من الأشياء وتحسينها بشكل واضح. الكثير من الأشياء يمكن تحسينها مع هذا الفريق، وهو أمر رائع حقا".

وتابع "الحياة تحد مستمر ونحن ندرك هذا جيدا. نحن لم نواجه مثل هذا التحدي الذي نخوضه حاليا. المواقف التي تعرضنا لها في الماضي وكنا نظنها مشاكل كبيرة، تبدو وكأنها لا شيء الآن".

وشدد كلوب على أن "اللاعبون على استعداد دائم لتقديم كل ما لديهم، ودائما ما يحاولون. هناك دائماً سيناريوهين محتلمين، الفوز أو الخسارة، الأهم أن تبذل قصارى جهدك. خسرت النهائي، لا تزال هناك تجربة الوصول إليه الرائعة. يمكنك الحصول على الكثير من الثقة في ذلك، وهذا ما فعلناه عقب الهزيمة أمام أتليتكو مدريد".

ليفربول ودع دوري أبطال أوروبا من مرحلة دور الـ16 على يد الفريق الإسباني.

وأتم "كانت مباراة غريبة. كنا جيدين بما يكفي للتسبب في مشاكل للفريق المنافس. نحن في نهاية أبريل ولم نلعب بعد، لكن لن نستسلم. في اللحظة التي نعود فيها لكرة القدم سنفعل ذلك مجدداً ونبدأ مرة أخرى ونبذل قصارى جهدنا. سنرى ماذا سيحدث".

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