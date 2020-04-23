سوسو: أريد البقاء في إشبيلية

كشف سوسو لاعب ميلان المعار إلى إشبيلية عن رغبته في البقاء مع الفريق الأندلسي لفترة طويلة.

سوسو النادي : إشبيلية إشبيلية

انتقل سوسو البالغ من العمر 26 عاما إلى إشبيلية على سبيل الإعارة مع بند إلزام الشراء حال رغبة الفريق الإسباني.

وقال سوسو عبر إنستجرام: "سعيد هنا في إشبيلية، وأشعر أن الفريق كان في لحظة جيدة قبل التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا".

وأضاف "أنا بصحة جيدة هنا، وكنت بعيدا عن المنزل لفترة طويلة".

وشدد "ولكن الآن وبعد أن كنت في إشبيلية، أريد البقاء هنا لفترة أطول".

وأوضح "كنت أتوقع أن يكون الأمر صعبا، لكن الرجال في غرفة الملابس جميعهم أشخاص جيدون".

وتابع "جاء التوقف في أسوأ وقت، كنا في المركز الثالث ولعبنا بشكل جيد الفترة الأخيرة ونتحسن".

وأتم تصريحاته "لكن للأسف هذه الأشياء خارجة عن سيطرتنا".

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