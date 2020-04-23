وكيل معروف يوسف: كان هناك اتفاق لعودته للزمالك في يناير.. لن يوافق على إعارة أخرى

كشف أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف لاعب الزمالك المعار إلى المقاولون العرب عن نية اللاعب في عدم الخروج على سبيل الإعارة الموسم المقبل.

معروف يوسف النادي : المقاولون العرب الزمالك

وقال فرحات في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: "عقد معروف يوسف ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل".

وتابع "كان هناك اتفاق لعودة معروف يوسف إلى الزمالك في شهر يناير لكن ذلك لم ينفذ".

وشدد وكيله "معروف لن يوافق على أي عروض إعارة أخرى الفترة المقبلة".

وأضاف "معروف يوسف سعيد في المقاولون العرب ولديه العديد من العروض، ولا يزال يتقاضى بعض مستحقاته من الزمالك".

وواصل فرحات "لعب معروف الموسم الماضي مع الشرطة العراقي مجبرا".

وأتم تصريحاته "وحقق لقب الدوري مع الشرطة في الموسم الماضي واختير كأفضل محترف".

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