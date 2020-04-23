مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيفا أوضح وجود قضيتين بين الأهلي والسعيد.. النادي لم يرد علينا

أرسل اتحاد الكرة خطابا للأهلي يطلب منه الحصول على كل مخاطاباته للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن قضية عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي.

وقال مصدر من اتحاد الكرة – طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "أرسلنا خطابا للأهلي ولم نتلق أي رد حتى انتهاء العمل يوم الأربعاء".

وواصل "ما دفعنا لمخاطبة الأهلي إننا وجدنا في خطاب فيفا أن هناك قضيتين برقمين مختلفين وليست قضية واحدة".

وتابع "القضية الأولى التي رفض فيها فيفا دعوى الأهلي ضد اللاعب للحصول على مليوني دولار".

وأردف المصدر "أما القضية الثانية فالاتحاد الدولي قال إنه ليس جهة اختصاص بها".

وأكمل "لم تصلنا حيثيات حكم فيفا برفض شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد وليس من حقنا طلبها بل الأهلي هو المنوط بطلبها".

وتابع "شكوى الأهلي لاتحاد الكرة تم تحويلها للجنة شؤون اللاعبين وطلبنا من الشؤون القانونية مذكرة حول تلك الشكوى من الناحية القانونية، لكن يجب أن نعرف أولا ما هي القضية الثانية التي أرسلها الأهلي للاتحاد الدولي والتي جاء الرد فيها بأنه ليس جهة اختصاص".

وكان شريف فؤاد المتحدث الرسمي للأهلي قال في وقت سابق عن قضية عبد الله السعيد إن: " النادي الأهلي اتخذ القرارات التي ينص عليها القانون للحفاظ على أموال النادي والتي تعتبر مال عام".

وأضاف "جاري متابعة الشكوى مع اتحاد الكرة المنوط بالأمر، الفترة المقبلة".

وأوضح "العقد شريعة المتعاقدين، وكان هناك بند ثلاثي لضمان حق الأهلي حال انتقل اللاعب إلى نادي منافس".

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