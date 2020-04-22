الأهلي: التجديد لـ فايلر؟ يمكنك اعتبار الأمر منتهي

الأربعاء، 22 أبريل 2020 - 23:58

كتب : FilGoal

فايلر - الأهلي

كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي عن اقتراب ريني فايلر المدير الفني للفريق من تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال شريف فؤاد عبر قناة أون تايم سبورتس: "يمكنك اعتبار الأمر منتهي، الأهلي حريص على تجديد التعاقد مع المدرب صاحب الرؤية الجيدة".

وأضاف "فايلر أيضا لديه كامل الرغبة للتجديد، متبقي فقط الإعلان عن التجديد وما منع ذلك الظروف التي نعيشها بسبب الكورونا".

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وأتم المتحدث الرسمي للأهلي حديثه "هناك رغبة أكيدة بين الطرفين، هذا أمر واضح".

وتولى السويسري فايلر تدريب الأهلي في بداية الموسم الحالي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن توصل الأهلي لاتفاق مبدئي مع فايلر لتجديد تعاقده والإعلان الرسمي سيكون في الفترة المقبلة بعد الاتفاق على كافة بنود التعاقد

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