بيل ينضم لقائمة النجوم المتبرعين لمكافحة فيروس كورونا

الأربعاء، 22 أبريل 2020 - 23:51

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

انضم الويلزي جاريث بيل لقائمة اللاعبين المتبرعين لمكافحة فيروس كورونا.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

جناح ريال مدريد أعلن تبرعه بمليون جنيه إسترليني للسلطات الصحية في ويلز وإسبانيا.

وقال بيل في رسالة نشرها مجلس الصحة بجامعة كارديف وفالي: "أردت فقط أن أشكر الجميع في هيئة الصحة الوطنية على كل عملهم الشاق وتضحياتهم خلال أزمة فيروس كورونا".

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وتابع "يحتل المستشفى الجامعي في ويلز مكانة خاصة في قلبي. أنه المكان الذي ولدت فيه وقدمت دعما كبيرا لأصدقائي وعائلتي والمجتمع".

وأتم "أنا وعائلتي نود أن نظهر دعمنا. واصلوا العمل الجيد. أنتم تقومون بعمل رائع وشكرا جزيلا".

وتبرع بيل للمستشفى بـ 569 ألف دولار للمستشفى في ويلز، وبنفس المبلغ لبعض المستشفيات في إسبانيا.

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جاريث بيل ريال مدريد فيروس كورونا
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