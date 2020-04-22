بيل ينضم لقائمة النجوم المتبرعين لمكافحة فيروس كورونا

انضم الويلزي جاريث بيل لقائمة اللاعبين المتبرعين لمكافحة فيروس كورونا.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

جناح ريال مدريد أعلن تبرعه بمليون جنيه إسترليني للسلطات الصحية في ويلز وإسبانيا.

وقال بيل في رسالة نشرها مجلس الصحة بجامعة كارديف وفالي: "أردت فقط أن أشكر الجميع في هيئة الصحة الوطنية على كل عملهم الشاق وتضحياتهم خلال أزمة فيروس كورونا".

وتابع "يحتل المستشفى الجامعي في ويلز مكانة خاصة في قلبي. أنه المكان الذي ولدت فيه وقدمت دعما كبيرا لأصدقائي وعائلتي والمجتمع".

وأتم "أنا وعائلتي نود أن نظهر دعمنا. واصلوا العمل الجيد. أنتم تقومون بعمل رائع وشكرا جزيلا".

وتبرع بيل للمستشفى بـ 569 ألف دولار للمستشفى في ويلز، وبنفس المبلغ لبعض المستشفيات في إسبانيا.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

فيديو في الجول (2) – إسماعيل أحمد يحكي سبب عدم انتقاله لـNBA

أين هم الآن؟ اللاعبون الذين أفسدوا احتفالية فينجر بمباراته الـ1000

تقرير: أكتوبر المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف دوري الأبطال والكونفدرالية

ماتيراتزي: بينيتز دمر ما بناه مورينيو في إنتر

تقرير إسباني: سان جيرمان يفضل ترك مبابي مجانا