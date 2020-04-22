لاعب أتالانتا يعد بصناعة 1000 بيتزا إذا فاز بلقب دوري أبطال أوروبا

تعهد مارتن دي رون لاعب وسط أتالانتا الإيطالي بصنع 1000 بيتزا إذا فاز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.

أتالانتا ضمن تأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا من أول مشاركة له عقب التفوق على فالنسيا في ثمن النهائي بنتيجة 8-4 بمجموع المباراتين.

مشجع سأل دي رون عما سيفعل إذا فاز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا فكان رد الهولندي "سوف أضع طاولة في الميدان الرئيسي في بيرجامو لـ 1000 شخص وأقدم لهم بيتزا من صناعتي".

وتابع "ومن ثم سأقيم حفل والجميع مدعو".

ورد أيضا على سؤال آخر عن عمل آخر إن لم يكن لاعب كرة قدم قائلا: "محاسب".

دي رون البالغ 29 عاما شارك الموسم الحالي في 31 مباراة وسجل هدفا وحيدا قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

فيديو في الجول (2) – إسماعيل أحمد يحكي سبب عدم انتقاله لـNBA

أين هم الآن؟ اللاعبون الذين أفسدوا احتفالية فينجر بمباراته الـ1000

تقرير: أكتوبر المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف دوري الأبطال والكونفدرالية

ماتيراتزي: بينيتز دمر ما بناه مورينيو في إنتر

تقرير إسباني: سان جيرمان يفضل ترك مبابي مجانا