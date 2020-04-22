لاعب أتالانتا يعد بصناعة 1000 بيتزا إذا فاز بلقب دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 22 أبريل 2020 - 23:34

كتب : FilGoal

مارتن دي رون - أتالانتا

تعهد مارتن دي رون لاعب وسط أتالانتا الإيطالي بصنع 1000 بيتزا إذا فاز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.

أتالانتا ضمن تأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا من أول مشاركة له عقب التفوق على فالنسيا في ثمن النهائي بنتيجة 8-4 بمجموع المباراتين.

مشجع سأل دي رون عما سيفعل إذا فاز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا فكان رد الهولندي "سوف أضع طاولة في الميدان الرئيسي في بيرجامو لـ 1000 شخص وأقدم لهم بيتزا من صناعتي".

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وتابع "ومن ثم سأقيم حفل والجميع مدعو".

ورد أيضا على سؤال آخر عن عمل آخر إن لم يكن لاعب كرة قدم قائلا: "محاسب".

دي رون البالغ 29 عاما شارك الموسم الحالي في 31 مباراة وسجل هدفا وحيدا قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا.

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أتالانتا دوري أبطال أوروبا مارتن دي رون
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