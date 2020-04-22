الأهلي: جدولة المرتبات دون تخفيض.. وجديد السعيد وعاشور

شدد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي على أن جدولة المرتبات التي تحدث عنها بيان النادي لا تعني تخفيض رواتب ولكن سيتم تقسيم الراتب.

كما تحدث فؤاد عن جديد الأهلي في شكوى عبد الله السعيد وموقف حسام عاشور من الاعتزال وفايلر من التجديد.

جدولة المرتبات

وقال فؤاد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كان هناك مشاورات من أجل تخفيض رواتب النشاط الرياضي بالكامل وليس كرة القدم فقط".

وكشف "توقعت أن يحدث ذلك بسبب الظروف الراهنة، لكن كانت المفاجأة من مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب أولا عدم المساس برواتب العمال والموظفين بما فيها المكافآت".

وأضاف "ثانيا الأمر ذاته على اللاعبين والأجهزة الفنية، لكن مع جدولة المرتبات بسبب الأرقام الكبيرة".

وتابع "المشكلة الآن في شهري أبريل ومايو المتوقف بهما النشاط، في نهاية أبريل سيحصل أصحاب الرواتب الكبيرة على 50% من الراتب و50% أخرى في الشهر التالي".

وأوضح المتحدث الرسمي بالأهلي "الأمر نفسه بالنسبة لراتب شهر مايو سيتم تقسيمه على شهرين يونيو ويوليو، وبعد نهاية مايو سيتم اتضاح الرؤية من حيث استئناف المسابقات أو تجميدها".

وكشف "المجلس يبحث عن وسائل تمويل مبتكرة للفترة المقبلة إذا استمر الأمر، وفي نهاية يونيو سيتم اتخاذ القرار".

عبد الله السعيد

وبالحديث عن موقف الأهلي من قضية عبد الله السعيد قال فؤاد: "النادي الأهلي لم يذكر التاريخ ولن يذكر التاريخ تنازله أبدا عن حقوقه طالما كان هذا الحق متسق مع اللوائح".

وكان الاتحاد الدولي لكرة قدم (فيفا) قد أرسل خطابا يفيد برفض طلب الأهلي ومطالبته بدفع 15 ألف فرنك سويسري كمصاريف إدارية.

وتابع المتحدث الرسمي "النادي الأهلي اتخذ القرارات التي ينص عليها القانون للحفاظ على أموال النادي والتي تعتبر مال عام".

وأضاف "جاري متابعة الشكوى مع اتحاد الكرة المنوط بالأمر، الفترة المقبلة".

وأوضح "العقد شريعة المتعاقدين، وكان هناك بند ثلاثي لضمان حق الأهلي حال انتقل اللاعب إلى نادي منافس".

حسام عاشور

وبالحديث عن القرار النهائي لحسام عاشور قال فؤاد: "هو ابن من أبناء النادي الأهلي وقائد الفريق، وجلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي تعكس قيمته ومكانته داخل النادي".

وتابع "هناك رؤية فنية تم عرضها على حسام، وحتى اللحظة النادي متمسك به في مشوار آخر، لكن حتى اللحظة لم يصدر قراره النهائي".

وأضاف "الأهلي مساند لحسام عاشور حتى النهاية، ليتخذ قراره بعد أن طلب مهلة من لجنة التخطيط".

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