جالياني: ميلان انهار في 2012.. وحلمت بضم تيفيز إلى جوار إبراهيموفيتش

كشف أدريانو جالياني المدير التنفيذي السابق لنادي ميلان الإيطالي نقطة التحول في تاريخ النادي النادي بالسنوات الأخيرة، والندم على عدم ضم كارلوس تيفيز.

ويشغل جالياني حاليا منصب المدير التنفيذي لنادي مونزا القابع في الدرجة الثالثة الإيطالية.

حديث جالياني لـ " Top Calcio 24" الإيطالية قائلا: "ميلان انهار بعد رحيل نجومه الكبار، فزنا بلقب الدوري الإيطالي 2010-11، وفي نهاية 2011-12 خسرنا وكان خطأنا وأردنا الفوز بلقب كأس إيطاليا وإذا لم نلعب مباراة نصف النهائي لكنت الظروف اختلفت".

تياجو سيلفا تعرض للإصابة في المربع الذهبي ما أدى للإصابته وانتهاء موسمه ومن ثم رحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم رفقة زلاتان إبراهيموفيتش صوب باريس سان جيرمان.

وأضاف جالياني "لو وقعنا مع تيفيز كانت الأمور ستختلف، كان ممكنا أن نفوز بلقب الدوري في 2012، لطالما حلمت بضم تيفيز إلى جوار إبراهيموفيتش، لكن تلك كرة القدم وهذا ما حدث".

ميلان خسر لقب الدوري لصالح يوفنتوس ومن ثم هيمن البيانكونيري على لقب الدوري 8 مواسم متتالية.

وتطرق للحديث عن مينو رايولا وكيل الحارس الشاب جانلويجي دوناروما "دائما ما عملت مع رايولا، حقيقة أنه يحصل على عمولات كبيرة لكن دائما تعامل معي بشكل عادل، امتلك الفرصة مرتين لرحيل دوناروما دون مقابل عن ميلان لكنه لم يفعل".

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