طبيب الاتحاد الأرجنتيني: ميسي سيستمر لفترة طويلة.. وإذ لم يكن الأفضل في التاريخ سيكون الثاني

الأربعاء، 22 أبريل 2020 - 22:25

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة

قال دوناتو فيلاني رئيس الطاقم الطبي في الاتحاد الأرجنتيني أن مسيرة ليونيل ميسي ستستمر لفترة طويلة.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

فيلاني قال لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "ليو لاعب محترف رائع أولا، ثانيا لم يعان من إصابات قوية ويعيش حياة طبيعية لشاب في عمره".

وأكمل "بالإضافة إلى الجودة البشرية الرائعة التي يتمتع بها، وستستمر مسيرته لفترة طويلة".

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وتابع الطبيب عن رأيه في الأفضل بين ميسي ومارادونا "إذ لم يكن هو الأفضل في التاريخ، سيكون الثاني بدون شك".

وتحدث أيضا عن تأثير فيروس كورونا على اللاعبين "كان اللاعبين أول من تحدثوا عن الخوف من العدوى، هم بشر وهذا منطقي، من الضروري التفكير في الصحة أولا وبعد ذلك كرة القدم".

وأتم "من الضروري اتباع بروتكول اتحاد أمريكا الجنوبية، لذلك فالأطباء في الأرجنتين يعملون كيف نتعامل، لن يكون العالم كما هو وستتغير كرة القدم".

وكان الإسباني سيسك فابريجاس لاعب موناكو الحالي قد صرح سابقا أن ميسي سيعتزل بقميص نيويلز أولد بويز الأرجنتيني.

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ليونيل ميسي الأرجنتين برشلونة
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