كريسبو: اقتربت من ريال مدريد مرتين.. وبيريز رفضني من أجل زيدان

أفصح الأرجنتيني هيرنان كريسبو عن بعض الاعترافات في مسيرته الرياضية أبرزها فرصة اللعب لـ ريال مدريد وكذلك ثنائيته الهجومية المرفوضة مع باتيستوتا في كأس العالم 2002.

كريسبو ارتدى قمصان ريفر بليت وبارما ولاتسيو وإنتر وميلان وتشيلسي وجنوى قبل الاعتزال.

وكل ما يلي على لسان مدرب ديفينسيا خوستيسيا الأرجنتيني الحالي عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ريال مدريد

"في 2002 كنت لاعبا لـ لاتسيو وكان رونالدو الظاهرة أو أنا سنوقع لـ ريال مدريد، لكنهم ضموا البرازيلي وأنا عوضته في إنتر، لو بقى رونالدو في إنتر كنت سأوقع لـ ريال مدريد".

"المرة الثانية كانت في يناير 2009، أول موسم لـ مورينيو مع إنتر، ريال مدريد طلبوا ضمي لأسباب تتعلق بالانتخابات ورفضت".

"عملت مع كارلو أنشيلوتي في باريس سان جيرمان، الفكرة ان أكون المدرب المساعد له في ريال مدريد، لقد تحدث معي عن هذا، لكني فلورنتينيو بيريز أراد زيدان في ذلك المنصب، دعونا نقل أن هذا قرار صائب".

بيلسا وكأس العالم 2002

"لم يرد بيلسا أن ألعب أنا وباتيستوتا، لم يسع لذلك ولم يحاول أبدا".

"عندما جاء مارسيلو كنت أساسيا في الهجوم، استدعاني لبعض الوقت ولم يستدعه إلا عندما أصبت وبدأ باتيستوتا يلعب".

"بدأت المباريات حتى الحصة التدريبية الأخيرة، وفي أول مباراة بكأس العالم 2002 اختار بيلسا أن يبدأ باتيستوتا أساسيا أمام نيجيريا، ولم يكن هناك شيئا أفعله".

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