بسبب تأجيل ملحق يورو 2020.. أونيل يترك تدريب أيرلندا الشمالية

الأربعاء، 22 أبريل 2020 - 20:46

كتب : FilGoal

مايكل أونيل - إيرلندا الشمالية

ترك مايكل أونيل تدريب منتخب أيرلندا الشمالية بعد 8 سنوات بسبب تأجيل الملحق المؤهل لـ يورو 2020.

وكان مقررا أن يلتقي منتخب أيرلندا الشمالية مع البوسنة في المباراة الفاصلة في مارس الماضي، وتأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا كما تأجلت نهائيات يورو 2020 إلى صيف 2021.

وعُين أونيل مدربا لـ ستوك سيتي الإنجليزي في نوفمبر الماضي ودرب النادي والمنتخب في التوقيت ذاته.

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وجاء بيان الاتحاد الأيرلندي: "نظرا لتعديل مواعيد المباريات، تم التوصل إلى قرار واتفق عليه الطرفان بشأن إنهاء عقد أونيل بصفة دائمة كمدير فني لأيرلندا الشمالية".

قرارات اجتماع الاتحاد الأوروبي بإعادة جدولة المباريات الفاصلة لتحديد المقاعد الأربعة المتبقية الغير مُحددة، قد تقام في سبتمبر المقبل .(طالع قرعة يورو 2020)

وقال أونيل عقب الرحيل "كنت أود الحصول على فرصة إدارة أيرلندا الشمالية في مباراة الملحق ضد البوسنة وفرصة التأهل لبطولة كبرى أخرى، لكن الوضع الحالي يعني أن هذا لم يعد ممكنا".

وقاد أونيل البالغ 50 عاما منتخب إيرلندا في 72 مباراة فاز في 26 وتعادل في 18 وخسر 28، وتأهل المنتخب لنهائيات يورو 2016.

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