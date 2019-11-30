قرعة يورو 2020 - مجموعة نارية بين فرنسا والبرتغال وألمانيا

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 20:10

كتب : FilGoal

يورو 2020

أسفرت قرعة يورو 2020 عن مجموعة نارية في النسخة الاستثنائية التي تقام في 12 دولة أوروبية احتفالا بمرور 60 عاما على إقامة النسخة الأولى.

البطولة الأوروبية تحمل الرقم 16 وتستضيفها كل من إيطاليا وهولندا وأذربيجان والمجر والدنمارك وروسيا واسكتلندا وأيرلندا وإنجلترا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا.

وأجريت قرعة الملحق المؤهل للمنتخبات الأربعة الأخيرة إلى النهائيات والتي ترتبط بمسابقة دوري الأمم الأوروبية منذ أيام.

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وقسّمت أفضل 16 منتخبا لم يتأهلون إلى النهائيات عن طريق التصفيات إلى 4 مسارات، يتأهل بطل كل مسار إلى النهائيات.

وتقام مباريات الملحق في شهر مارس المقبل (طالع التفاصيل).

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نتائج قرعة دور المجموعات ليورو 2020

مباريات دور المجموعات تقام في دولتين.

المجموعة الأولى (روما – باكو): تركيا - إيطاليا – ويلز - سويسرا.

المجموعة الثانية (سان بطرسبرج – كوبنهاجن): الدنمارك - فنلندا - بلجيكا – روسيا.

المجموعة الثالثة (أمستردام – بوخارست): هولندا - أوكرانيا – النمسا - الفائز من ملحق D (جورجيا ضد بيلاروسيا - مقدونيا الشمالية ضد كوسوفو)

المجموعة الرابعة (لندن – جلاسكو): إنجلترا – كرواتيا - الفائز من ملحق C (إسكتلندا ضد إسرائيل - النرويج ضد صربيا) - التشيك.

المجموعة الخامسة (بلباو – دبلن): إسبانيا – السويد - بولندا - الفائز من ملحق B (البوسنة والهرسك ضد إيرلندا الشمالية - سلوفاكيا ضد جمهورية إيرلندا)

المجموعة السادسة (ميونيخ – بودابست): الفائز من ملحق A (إيسلندا ضد رومانيا - بلغاريا ضد المجر) - البرتغال - فرنسا - ألمانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن الكرة التي ستُلعب بها مباريات النسخة المقبلة، والتي حملت اسم "𝐔𝐍𝐈𝐅𝐎𝐑𝐈𝐀".

الكرة مستوحاة من فكرة عبور الجسور وطمس الحدود والتنوع الذي سيميز البطولة من خلال خليط فريد من الفن وكرة القدم.

وتقام المباراة الافتتاحية يوم 12 يونيو على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما ويجمع بين كل من منتخب إيطاليا وتركيا.

فيما تقام مباريات نصف النهائي والنهائي في ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن في 12 يوليو.

ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10 مليون يورو، فيما يحصد الوصيف 7 مليون يورو، والمنتخبين الخاسرين في نصف النهائي مبلغ 5 مليون يورو.

يورو 2020 قرعة مجموعات نارية

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