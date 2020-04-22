تقرير: مانشستر يونايتد وأرسنال قد يشاركان في دوري الأبطال.. ومعركة قضائية منتظرة

يبدو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في طريقه لحسم حيرة الصعود لبطولاته، دوري الأبطال والدوري الأوروبي، حال إلغاء الموسم في البطولات الكبرى المحلية ضمن أعضائه الـ55. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقال التقرير إن يويفا منح فكرة جدول معامل الضرب للاتحادات الكروية المختلفة لديه في حالة إلغاء الموسم.

وبناء على معامل الضرب لديهم من خلال مشاركاتهم السابقة في البطولات الأوروبية لتحديد مشاركاتهم في دوري الأبطال والدوري الأوروبي هذا الموسم.

جدول معامل الضرب سيتم من خلال حساب الأداء الأوروبي على مدار الخمس سنوات الماضية، وسيتم احتساب نقاط الانتصارات والتعادلات ونقاط إضافية للتأهل من المجموعات والمباريات الإقصائية.

وأشار التقرير إلى أن هناك فكرة قد تتسبب في إثارة الجدل، حينما يتأهل أرسنال إلى دوري الأبطال بناء على ذلك الموقف نظرا لأنه سيحصد أحد المقاعد الأربعة، بدلا من تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ٨ نقاط عن المدفعجية أصحاب المركز التاسع.

ولا يعد أرسنال وحده الذي سيتأهل، بل أيضا مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الخامس خلف تشيلسي، سيتأهل إلى دوري الأبطال.

وكشف التقرير عن تأهل الرباعي مانشستر سيتي ويونايتد وليفربول وأرسنال بناء على جدول معامل الضرب.

ما يعني أن تشيلسي وليستر اللذين يتواجدان حاليا ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري وكذلك توتنام قد يشاركون في الدوري الأوروبي، في حين أن شيفيلد يونايتد وولفرهامبتون سيغيبان عن المشاركة الأوروبية رغم الموسم المتميز الذي يقدمانه.

وأشار التقرير إلى أن توتنام قد يمتلك فرصة للمشاركة في دوري الأبطال في حالة تطبيق قرار حرمان سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسمين بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وألمح التقرير إلى أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد أخطرت محاميها ومستشاريها للاستعداد للدخول في معركة قانونية ضد هذا القرار إن قرر يويفا الضغط أكثر لتمرير قراراته.

ورغم ذلك التقرير، فمازال الأمر محض فكرة لم تطبق بعد، وهي واحدة من عدد من الأفكار التي تم طرحها في اجتماع الثلاثاء الذي ووفقا لما أعلنه يويفا، لم يصل إلى قرار بعد نظرا لأنه "طرأ مستجدات بشأن إلغاء الدوريات".

وأرجأ يويفا اتخاذ أي قرار بشأن الموسم حتى اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الخميس.

وكان يويفا قد نشر بيانا نفى فيه أن منظمة الصحة العالمية قد طلبت إيقاف الموسم الكروي حتى نهاية عام 2021>

صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية نشرت تقريرا يوم الثلاثاء قالت فيه إن يويفا تلقى اخطارا من منظمة الصحة العالمية أوصت فيه عدم استئناف مباريات كرة القدم سوى في بداية عام 2022.

في حين أن صحيفة "إندبندنت" البريطانية قالت إن يويفا مازال يناقش إمكانية استئناف الموسم الجاري حينما يكون من الآمن فعل ذلك.

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