أديبايور: لم أحضر فيروس كورونا إلى توجو فلماذا أتبرع؟

رد التوجولي إيمانويل أديبايور مهاجم أوليمبيا الباراجوياني على الانتقادات الموجهة له بسبب عدم التبرع لموطنه في حرب مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتعرض أديبايور لانتقادات في توجو بسبب عدم تبرعه في حرب البلاد ضد تفشي فيروس كورونا، رغم الدور الكبير الذي يقدمه نجوم آخرون لمواجهة انتشاره في إفريقيا.

وقال أديبايور عبر فيديو نشره بنفسه: "بالنسبة لأولئك الذين يقولون إنني لا أتبرع، دعني أكون واضحا جدا، أنا فعلا لا أتبرع. هذا بسيط جدا".

وأكمل مهاجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق تصريحاته المثيرة للجدل "أفعل ما أريد أن أفعله، وأتناول الطعام الذي أريده، وهذا هو الأهم. وبعد ذلك، سيكون هناك من ينتقدونني لأنني لم أقوم بتأسيس مؤسسة خيرية في توجو".

واستدرك "لكن يبدو أنني من أحضر فيروس كورونا إلى توجو، إنه أمر مؤسف للغاية ولكن هذا هو الحال وما حدث في البلد".

وأتم مهاجم ريال مدريد السابق "يمكنك أن تقارنني بديدييه دروجبا، يمكنك أن تقارنني بصامويل إيتو، لكن للأسف لست دروجبا ولست إيتو، أنا إيمانويل أديبايور وسأفعل دائما ما أريد القيام به".

وسجلت توجو 86 حالة إصابة بفيروس كورونا بحسب الإحصاءات الرسمية، و6 حالات وفاة.

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