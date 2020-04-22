مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: استمرار تخفيض رواتب مدربي المنتخبات لحين عودة النشاط

الأربعاء، 22 أبريل 2020 - 14:37

كتب : عاطف شادي

الاتحاد المصري لكرة القدم

كشف مصدر باتحاد الكرة عن استمرار تخفيض رواتب مدربي المنتخبات، لحين عودة النشاط الرياضي.

وفي وقت سابق، تنازل حسام البدري مدرب المنتخب الأول، وشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي عن 25% من رواتبهما نظرا لتوقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـFilGoal.com: "ذلك الإجراء مستمر، بالنسبة للبدري ولشوقي غريب، لحين عودة النشاط".

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وأوضح "كذلك مدرب منتخب الشباب ربيع ياسين، تم تخفيض راتبه مؤقتا لحين عودة النشاط".

وأتم "نسبة التخفيض في راتب ياسين أقل، لأن مرتبه أقل من البدري وغريب بطبيعة الحال".

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