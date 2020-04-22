تقرير مغربي: الدفاع الحسني الجديدي يتجه لمقاضاة الأهلي والزمالك

الأربعاء، 22 أبريل 2020 - 10:58

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - بلاتينيوم

كشف تقرير مغربي أن نادي الدفاع الحسني الجديدي يتجه لمقاضاة قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

حميد أحداد

النادي : الرجاء البيضاوي

وليد أزارو

النادي : الاتفاق

الزمالك
الأهلي

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية إن الفريق المغربي يحق له الحصول على نسبة 20% من إعارة لاعبيه السابقين، وليد أزارو من الأهلي إلى الاتفاق السعودي، وحميد أحداد من الزمالك إلى الرجاء المغربي.

ونقلت الصحيفة تصريحا على لسان مسؤول بالنادي رفض ذكر اسمه: "الدفاع سبق وأن راسل كلا من الزمالك والأهلي للحصول على نسبته من صفقة انتقال اللاعبين وليد أزارو المعار لمدة ستة أشهر من الأهلي إلى الاتفاق السعودي وحميد أحداد المعار لموسم واحد إلى الرجاء البيضاوي".

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وأكد المسؤول "العقد المبرم بين فارس دكالة وقطبي الكرة المصرية، وتحديدا البند الخامس ينص على أحقية استفادة الدفاع الحسني الجديدي من نسبة 20% من عائدات صفقة انتقال اللاعبين المذكورين إلى فريق آخر، وذلك طوال فترة تعاقدهما مع ناديهما الأهلي والزمالك الملزم كل منهما في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ إبرام عقد الإعارة بتحويل النسبة المنصوص عليها في حساب الفريق الدكالي، وهو الشيء الذي لم يتم لحد الساعة".

ولم يستبعد مسؤول نادي الدفاع الحسني الجديدي إمكانية اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد الأهلي والزمالك بعدما "استنفذ كل الطرق الودية للحصول على نصيبه من صفقتي انتقال كل من أحداد وأزارو إلى البطولتين المغربية والسعودية"، بحسب المصدر.

وأوضحت الصحيفة أن الزمالك كان قد أعار حميد أحداد في بداية الموسم الحالي إلى الرجاء مقابل 300 ألف دولار، في حين حصل الأهلي في شهر يناير الماضي على مبلغ 500 ألف دولار من إعارته لأزارو إلى الإتفاق السعودي الذي أبدى نيته لشراء ما تبقى من عقد الدولي المغربي، وهي نفس الرغبة التي عبر عنها أيضا مؤخرا الرجاء البيضاوي، بحسب الصحيفة.

وأوضح التقرير "هذا موضوع يتابعه عن كثب الفريق الجديدي الذي يراهن على انتقالهما النهائي لانعاش خزينته التي تضررت هذا الموسم بعد تراجع الجماعات المحلية باقليم الجديدة عن تقديم منح الدعم السنوي لممثل المدينة الأول بالبطولة الإحترافية، وعدم التزام بعض الداعمين بالتزاماتهما المالية، مما أحرج كثيرا مسؤوليه الذين اضطروا في الشهرين الماضيين إلى الاكتتاب العام لتوفير رواتب اللاعبين والأطقم التقنية والطبية للنادي".

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