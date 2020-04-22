والده: مفاوضات أرسنال مع توماس بارتي حقيقية

كشف والد توماس بارتي لاعب وسط أتليتكو مدريد الإسباني ومنتخب غانا عن حقيقة مفاوضات نادي أرسنال الإنجليزي لضمه نجله في الموسم المقبل.

وقال والد بارتي لإذاعة Tru fm الجنوب إفريقية: "في الأيام الماضية سمعت كثيرا شائعات تقول إن أرسنال دخل في مفاوضات لضم بارتي".

وأضاف "أجريت اتصالا معه وسألته عن حقيقة هذه الشائعات، لكنه أكد لي أنها ليست شائعات بل حقيقة".

وأكمل "توماس أخبرني أيضا أن هناك مفاوضات بين أرسنال وأتليتكو مدريد لضمه، ولكن هذا يتوقف على قيمة العرض المادي الذي سيقدمه النادي الإنجليزي لنظيره الإسباني".

وأتم تصريحاته "إذا ذهب بارتي لأرسنال سيكون أمر رائع، هناك في غانا لديهم الكثير من المشجعين".

وكانت تقارير صحفية كشفت في وقت سابق عن استعداد أرسنال لدفع الشرط الجزائي في عقد بارتي مع أتليتكو مدريد والبالغ 44 مليون جنيه إسترليني.

وشارك بارتي البالغ من العمر 26 عاما في 34 مباراة مع أتليتكو هذا الموسم.

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